Més de 120 catedràtics i professors de dret refusen les acusacions de rebel·lió i sedició contra els presos polítics

Un centenar llarg de catedràtics i professors de dret de les universitats espanyoles han signat un manifest en què rebutgen l'acusació pels delictes de rebel·lió i sedició als líders independentistes que jutjarà en pròximes dates el Tribunal Suprem per no donar-se l'element necessari de la violència en el procés sobiranista, segons avança 'Eldiario.es'. Sota el títol "La banalització dels delictes de rebel·lió i sedició", els juristes adverteixen que la interpretació que han realitzat la Fiscalia i l'Advocacia "obre la porta a la banalització" de dos delictes "pràcticament inèdits en democràcia i amb un passat de trist record", en al·lusió al coronel Tejero i als altres participants en el cop d'Estat del 23-F.

Els acadèmics lamenten, a més, que la Fiscalia "converteixi en delicte l'exercici de drets fonamentals" com el de reunió i manifestació en referència que el pla cap a la independència preveia, segons la Fiscalia, la utilització de "la violència necessària" a través dels Mossos i de manifestacions "tumultuàries" d'Òmnium i l'ANC. "Per a la Fiscalia el perill rau a incitar les mobilitzacions", remarquen en el manifest, i rebaten, a diferència del ministeri públic, que la concentració davant de la conselleria d'Economia del 20 de setembre o les jornades de l'1 i el 3 d'octubre "no donen lloc a la violència exigida" pel delicte de rebel·lió. "L'únic que fins ara ha demostrat la Fiscalia és que totes les mobilitzacions fetes només pretenien un referèndum a través de mitjans pacífics i democràtics", afegeixen els acadèmics, que veuen en els fiscals una "idea pertinaç de configurar l'existència de violència al Procés".

Però tampoc, a criteri dels professors signants del text, s'ha produït en el Procés un delicte de sedició perquè "en cap moment s'ha aportat cap indici que els imputats hagin induït, provocat o protagonitzat cap alçament tumultuari amb la finalitat d'evitar el compliment de la llei, llevat que s'interpreti que n'hi ha prou d'incitar al dret de manifestació, és a dir, a l'exercici d'un dret fonamental".

El document ha estat promogut pels catedràtics de dret penal de les universitats de Jaén, Castella-la Manxa i Granada, Guillermo Portilla, Nicolás García Rivas i Maria Luisa Maqueda; i pels professors de dret penal a les universitats de la Corunya i València José Ángel Brandariz i Javier Mira Benavent. Al text s'hi han sumat catedràtics de dret penal de diverses universitats espanyoles, com ara Manuel Cancio (Universitat Autònoma de Madrid), Jacobo Dopico (Universitat Carlos III), Luigi Foffani (Universitat de Mòdena), Patricia Laurenzo (Universitat de Màlaga) o Joan Queralt (Universitat de Barcelona).

Els acadèmics veuen en la petició de penes, que arriben als 25 anys de presó en el cas de la Fiscalia i 12 en el cas de l'Advocacia de l'Estat, una conseqüència de l'ús inadequat dels delictes de rebel·lió i sedició, i remarquen que la sol·licitud de diversos anys de presó és "altament qüestionable" sobre la base del principi de proporcionalitat que ha de guiar tota interpretació jurídica.

"Només conculcant molt greument el principi de legalitat penal es pot arribar a afirmar que els imputats, a la vista dels fets que se'ls han atribuït, van poder realitzar el delicte de rebel·lió o el de conspiració per a la rebel·lió, que requereix d'un acord conjunt de fer-ho amb aquesta mateixa violència", apunta el text, que critica que les acusacions del cas de l'1-O s'hagin "separat" de la doctrina del Constitucional en relació al delicte de rebel·lió, que exigeix violència explícita per exemple mitjançant l'ús d'armes.

Així mateix, el document remarca, com ja va fer un centenar d'acadèmics a l'inici de la causa, la falta de competència de l'Audiència Nacional –la instància que va rebre les querelles contra els exconsellers i va ordenar les primeres presons provisionals– per investigar l'1-O. Per tot això, el manifest conclou reclamant la posada en llibertat dels nou dirigents empresonats "per delictes inexistents", així com una investigació del que ha passat durant el procés sobiranista basada en el "respecte al principi de legalitat penal, perquè només dins d'aquests marges hi pot haver oportunitat, proporció i justícia".