Mig miler de persones es manifesten a Figueres per donar suport a Forcadell i Bassa

"Obriu la porta!". Amb aquest crit el mig miler de persones que han participat a la Marxa de la Llibertat de Figueres han reivindicat "la llibertat dels presos i exiliats polítics". I ho han fet a les portes de la presó de Puig de les Basses de Figueres, on han ingressat aquesta tarda l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa.

Les dues líders independentistes han sortit a primera hora d'aquest matí de la presó d'Alcalá-Meco de Madrid i, a diferència del trasllat dels homes presos, elles han fet el viatge en un sol dia i amb una única parada pel camí, a mig matí, a la presó de Zuera, a Saragossa. Ningú sabia a quina hora arribarien a Figueres ni si ho farien en vehicles de la Guàrdia Civil o passarien abans per la presó de Brians II per fer el traspàs de custòdia amb els Mossos, tal com ha passat amb Junqueras, Romeva i els Jordis. Des de primera hora del matí una desena de càmeres i periodistes feien guàrdia a les portes de la presó per intentar captar el moment de l'arribada.

La imatge ha tingut lloc quan passaven vint minuts de les quatre de la tarda, quan han arribat els dos cotxes que custodiaven la furgoneta de la Guàrdia Civil en què han viatjat Forcadell i Bassa de Madrid a l'Alt Empordà. A les portes de la presó les esperaven una quinzena de treballadors del centre, que les han rebut amb crits de "presidenta" i "consellera". I uns metres més lluny, a la rotonda que dona accés a Puig de les Basses, una setantena de persones s'han concentrat, convocades pel CDR Empordà-Vallespir, per donar suport a les dues polítiques i han rebut els vehicles policials amb xiulets, botzines, llaços grocs i crits de "llibertat presos polítics". Entre els manifestants, que provenien de diverses poblacions gironines, hi havia familiars de Dolors Bassa.

Un cop a dins de la presó, i segons fonts d'Institucions Penitenciàries, Forcadell i Bassa han passat pel procediment habitual d'un trasllat de presó i aquesta nit dormiran al mòdul de dones, on hi ha 36 recluses més.

El primer dia a Catalunya ha estat carregat de visites de companys del govern. Així, a quarts de sis de la tarda ha arribat el president del Parlament, Roger Torrent, i, seguidament, les conselleres Elsa Artadi i Laura Borràs, i el conseller Chakir El Homrani. Però l'únic que ha pogut parlar amb elles ha sigut Torrent, que hi ha estat reunit a prop de dues hores. Segons ha declarat als mitjans a la sortida, ha vist Forcadell i Bassa "fortes, dignes i fermes" i ha aprofitat per reclamar "la seva llibertat". "Ser a prop de casa no és ser a casa", ha denunciat el president del Parlament, que creu que "només es farà justícia quan tots els presos i exiliats siguin a casa amb els seus".

Tant el president del Parlament com la resta de consellers, quan han sortit del centre penitenciari, s'han afegit a la Marxa de la Llibertat, que ha sortit a les set de l'aparcament Padrosa de Llers (Alt Empordà) i ha arribat a quarts de vuit al centre penitenciari, on diversos membres d'Òmnium, l'ANC i l'ACDC han fet parlaments en un escenari instal·lat a la porta principal d'accés. La majoria dels discursos han recordat que l'acostament dels presos "no és cap concessió, sinó que és un dret", i han denunciat que és un "empresonament injust i injustificat".

Un dels discursos més emotius ha sigut el de la germana de Dolors Bassa, Montserrat Bassa, que ha revelat que ha parlat amb les dones dels homes presos, que li han confessat que "avui han plorat perquè han arribat a Catalunya i no són a casa". També Roger Torrent ha intervingut per reclamar la llibertat de Forcadell i Bassa: "L'única notícia que volem escoltar és que les han deixat lliures", però amb prou feines ha pogut acabar la seva intervenció pels crits dels manifestants que reclamaven "obriu la porta", "República ja" i "ni un pas enrere".

'Els segadors' i els crits de "llibertat preses polítiques" han posat punt final a una tarda de mobilitzacions per donar escalf a Forcadell i Bassa, que avui passaran la seva primera nit en una presó catalana, després de més de tres mesos empresonades a Madrid. L'únic incident s'ha produït quan ja s'havia acabat la marxa i un jove ha fet un grafiti a la paret de la presó on s'hi podia llegir "Carme i Dolors, Llibertat", al costat del dibuix d'una estelada. Els Mossos l'han identificat i li han posat una multa per deslluïment de béns immobles.