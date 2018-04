Manifestació multitudinària al centre de Barcelona pels drets i les llibertats

Una nova marea groga col·lapsa els carrers de Barcelona. Centenars de milers de persones omplen l'avinguda Paral·lel de la capital catalana, la plaça Espanya i els carrers adjacents des de minuts abans de l'hora oficial d'inici de la manifestació pels drets i les llibertats. El color groc, símbol de la defensa dels presos polítics i els exiliats, és omnipresent, amb pancartes que en reclamen la llibertat, la fi del 155, i la independència.

L’Espai Democràcia i Convivència xifra en 750.000 els assistents a la manifestació d’aquest diumenge a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona, mentre que la Guàrdia Urbana ha deixat el número final en 315.000.

Des de la presó, Jordi Sánchez ha agraït el suport als carrers i han destacat la transversalitat de la manifestació. També ho ha celebrat, en un tuit des de la presó, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre:

Som país de lluites compartides: la lluita nacional i la social són indestriables. El sindicalisme sempre ha estat al costat de les llibertats i contra la repressió. Les 3 Xemeneies de la Canadenca avui ho tornaran a reflectir #UsVolemACasa pic.twitter.com/dsHojixA8d — Jordi Cuixart (@jcuixart) 15 d’abril de 2018

El conseller d'Exteriors, Raül Romeva, també ha agraït el suport.

Raül: "Impressionant. Gràcies per sortir al carrer, no només per reclamar la nostra llibertat, sinó per defensar les vostres llibertats. Units, cívics, ferms, no ens prendran mai el futur." pic.twitter.com/t65JK1qiNu — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 15 d’abril de 2018

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha celebrat la participació massiva a la manifestació pels presos polítics a través del seu compte de Twitter. Des d'Alemanya, Puigdemont ha destacat en dos missatges -un en anglès i l'altre en alemanya- que "un cop més" ha estat "una gran manifestació cívica i democràtica". Així doncs, ha reivindicat que "Catalunya està demanant llibertat" i ha assegurat que "som ciutadans europeus que només volen viure en pau, lliures i sense por".

Once again, a great civic and democratic demonstration. #Catalonia is asking for #freedom. We are European citizens who just want to live in peace, free and without fear #UsVolemACasa pic.twitter.com/TbLinSFUSD — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 15 d’abril de 2018

Des de l'exili, Marta Rovira també ha celebrat l'èxit de la marxa:

Em sento a Barcelona, malgrat la distància. Com sempre, el clam és clar, pacífic i multitudinari: som els de la #Llibertat i #democràcia #UsVolemaCasa #LlibertatPresosPolitics — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 15 d’abril de 2018

Els missatges dels Jordis han arribat a la manifestació a través de la parella de Cuixart, la periodista Txell Bonet, i Oriol Sànchez, fill de Jordi Sànchez.

"Tornem a demostrar un cop més la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils, d'injustícia i d'esperança", ha llegit Bonet, en unes paraules de Cuixart en què mostrava "esperança en la dignitat insobornable de la societat catalana i en un futur sense renúncies". "Unitat, dignitat, coratge, i jo afegeixo, amor i visca Catalunya", acabava la carta de Cuixart. Sánchez enviava un missatge en què reclamava als manifestants que no es deixessin atemorir ni cedissin "al xantatge de la por ni a la temptació de la violència". "Porteu la primavera dels somriures republicans a tots els racons del país", ha reclamat Sànchez.

Una manifestació transversal

Els agents polítics i socials han destacat la pluralitat de la convocatòria, feta per l'Espai per la Convivència i la Democràcia -on hi ha entitats independentistes, organitzacions, i els principals sindicats- i secundada pels partits sobiranistes, inclosos els comuns, Una transversalitat que ha posat en valor el president del Parlament, Roger Torrent: "Avui no va de partits. va de la defensa transversal, de tots els demòcrates, dels drets i les llibertats".

La pluralitat de la manifestació també ha estat destacada pel vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie: "Estem molt contents que entitats amb diferents tints s'uneixin per demanar la fi de la repressió política, malgrat no compartir el projecte independentista", ha apuntat Paluzie.

Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya, ha argumentat que la unitat contra la repressió és ferma: "Les principals organitzacions de l'Estat demanen diàleg. La majoria de la gent a Catalunya està en contra de la presó i del 155. Som aquí per tendir ponts", ha destacat, i ha lamentat les crítiques rebudes de Ciutadans pel suport sindical a la protesta. Segons Ros, la voluntat de Cs és "generar tensions internes" als sindicats. Des de CCOO, Javier Pachecho ha subratllat el paper que poden fer les centrals sindicals en la lluita contra la repressió: "Hem de construir els espais més amplis possibles que representin la pluralitat i la diversitat de Catalunya, i les nostres organitzacions tenen la capacitat d'expressar aquesta realitat".

La marxa va ser convocada just després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, tornés a enviar a presó Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, i Dolors Bassa i afegís a la llista d'empresonats a Carme Forcadell. Demà es compliran sis mesos de l'entrada a la presó dels Jordis, i Oriol Junqueras i Joaquim Forn estan presos a Estremera des del 2 de novembre.