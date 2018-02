Millet i Montull, podran sortir de la presó si paguen una fiança de 400.000 i 100.000 euros

Fèlix Millet i Jordi Montull podran sortir en llibertat provisional si dipositen una fiança de 400.000 euros en el cas de l'expresident del Palau de la Música i de 100.000 en el cas de l'exnúmero 2 de la institució. Els exresponsables portaven 16 dies entre reixes, després que l'Audiència de Barcelona ordenés el seu ingrés immediat al centre penitenciari per complir la condemna imposada pel saqueig al Palau de la Música i el finançament irregular de Convergència. El tribunal ha acceptat el recurs de súplica que havien presentat les seves defenses. De moment, fonts properes als exresponsables del Palau expliquen que almenys Montull no té els diners per pagar la fiança.

El passat 5 de febrer, l'Audiència de Barcelona va ordenar que Millet i Montull ingressessin a presó, tot i que havien recorregut al Tribunal Suprem la condemna del cas Palau, perquè considerava que hi havia risc que fugissin, tenint en compte l' elevada condemna que els havien imposat -9 anys i 8 mesos de presó en el cas de l'expresident del Palau i 7 i mig en el cas de la seva exmà dreta-, que Millet tenia família fora, i que no es podia descartar que cap dels dos tingués comptes a l'estranger.

Els magistrats entenen que aquest risc de fugida és manté. Per això han establert una fiança de 400.000 euros en el cas de Millet i de 100.000 en el cas de Montull. Si tots dos dipositen aquesta quantitat als jutjats, podran sortir en llibertat provisional fins que es resolguin els seus recursos al Tribunal Suprem. Tot i així, en cas que facin efectiva la fiança, Millet i Montull haurien de comparèixer periòdicament als jutjats, els retirarien el passaport i no podrien sortir de l'Estat.

Persones que han "fugit" de la justícia tot i tenir càrrecs públics

En les seves resolucions, l'Audiència explica que el fet que Millet i Montull "tinguin família" a Catalunya i hi hagin viscut "durant molt de temps" no implica que no poguessin fugir si ho volguessin. De fet, sense esmentar cap nom i deixant molt clar que no volen establir paral·lelismes, els magistrats recorden que darrerament hi ha hagut exemples de persones que, "havent viscut a Catalunya tota la vida, disposant de treball, en alguns casos amb fills i fins i tot havent ostentat o havent-se postulat per exercir càrrecs públics, es troben en l'actualitat a l'estranger, fugits de l'acció de la justícia".

El tribunal també destaca que l'edat dels exresponsables del Palau de la Música -Millet té 82 anys i Montull, 75- tampoc els impedeix marxar a l'estranger si aquesta fos la seva "voluntat". De fet, els magistrats recorden que l'estat de salut dels condemnats no els ha impedit fins ara "desplaçar-se diàriament fora del seu domicili" o assistir al judici.

Els magistrats també insisteixen que només s'ha aconseguit recuperar "una petita part" de l'"elevadíssima quantitat de fons malversats" per Millet i Montull, pel que no descarta que continuïn havent diners "ocults". De la mateixa manera també entén que el fet que els dos exresponsables del Palau de la Música tinguin totes les propietats embargades per fer front a la condemna imposada és un altra motiu que els podria portar a fugir.