Millet haurà d'ingressar a la presó abans del 25 de juny malgrat la petició d'indult

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat la petició que de l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar perquè se'ls suspengués l'entrada a la presó. Tots dos, condemnats pel cas Palau, reclamaven postposar el compliment de la pena fins que el govern espanyol estudiï la petició d'indult del primer i el recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) del segon. No obstant, l'Audiència ho ha desestimat i els dona de límit fins el 25 de juny per ingressar a presó.

El tribunal va emetre una resolució el passat 12 de maig en què ordenava l'ingrés a presó dels condemnats i embargava els béns que CDC havia dipositat com a fiança per pagar el decomís dels 6,6 milions d'euros que marca la sentència del Tribunal Suprem, que va confirmar que el partit va cobrar aquesta quantitat de Ferrovial en comissions il·legals, a canvi de l'adjudicació d'obra pública durant el darrer mandat de Jordi Pujol. Els diners arribaven via el Palau de la Música i els intermediaris eren Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull. Ferrovial pagava una comissió del 4%: una part anava a CDC i l'altra als màxims responsables del Palau. Per això, el Suprem també va ratificar que hauran de tornar 23 milions d'euros a les estructures de l'entitat, que van desviar en profit propi.

Tant Millet com Osàcar havien al·legat, a més, motius de salut, que l'Audiència també ha desestimat, tal com recull Europa Press. Amb tot, i tenint en compte el context de pandèmia, el tribunal va donar de marge fins al 25 de juny als condemnats per ingressar a la presó.

Millet enfronta una condemna de 9 anys i 8 mesos de presó i 4,1 milions d'euros de multa juntament amb Montull –condemnat a 7 anys i 6 mesos i una multa de 2,9 milions. Osàcar, al seu torn, està sentenciat a 3 anys i 6 mesos de presó després que el Suprem li rebaixés la condemna de la primera sentència de l'Audiència i l'absolgués del delicte de tràfic d'influències. Tant ell com Millet i Montull ja havien entrat a presó després que es dictés la primera sentència, però en van sortir un mes després pagant una fiança.