Millo, sobre l'aplicació del 155: "Hem reactivat l'agenda social i econòmica que la Generalitat va paralitzar"

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha donat compte aquest divendres de l'aplicació de l'article 155 a l'administració pública de Catalunya. "Hem reactivat l'agenda social i econòmica que la Generalitat va paralitzar durant mesos", ha recalcat. "Des de l’autorització que va fer el Senat" per aplicar el 155, ha assegurat, "s’han celebrat deu consells de ministres, en els quals s’han aprovat més de 100 acords: concretament, 109, centrats en àrees prioritàries del benestar dels catalans i l’ocupació". Així, Millo ha volgut destacar que no s'han pres "grans decisions polítiques" mitjançant l'aplicació de l'article, sinó que el govern espanyol ha optat per "gestionar" l'administració: "Si s'hagués fet, això sí que seria usurpar l'autogovern. Precisament el 155 el que pretén és restablir-lo, i restablir les institucions polítiques mitjançant eleccions".

Entre les actuacions de l'Estat, Millo ha assegurat que la prioritat han estat "els serveis públics, els sectors més vulnerables de la societat i els pagaments a treballadors i proveïdors". Segons el delegat del govern espanyol, "la Generalitat estava paralitzada: els acords sobre educació s'havien reduït en un 26%; els acords sobre sanitat, en un 28%, i els acords sobre assumptes socials, un 30%". Millo ha recalcat que "el pagament a proveïdors mai hauria estat possible sense l'Estat", i ha destacat els pagaments "amb puntualitat als ajuntaments: no oblidem l'històric retard que tenien els municipis per cobrar de la Generalitat". També ha destacat l'"aprovació d'una convocatòria per a 2.000 places per a mestres i professors", i les "subvencions per valor de 10 milions i mig d'euros a serveis socials, 6,2 milions al programa d'activació d'aturats de llarga durada i 200 places de serveis socials destinades a menors estrangers".

En l'àmbit de les infraestructures, Millo ha destacat l'adjudicació d'un contracte per millorar la línia R2 de Rodalies al seu pas per Montcada i Reixac, el reinici de les obres a l'estació de La Sagrera "i l'aprovació de més de 10 milions d'euros d'un pla triennal de millora de la xarxa ferroviària".

El delegat del govern espanyol ha agraït, a més, la "lleialtat" de la "majoria dels funcionaris públics", perquè "han demostrat que són servidors públics". Des de l'aplicació de l'article 155 s'han organitzat assemblees de treballadors contra la intervenció de l'administració pública per part de l'Estat a totes les conselleries. Han organitzat protestes més d'un cop cada setmana des del 20 de setembre i, de fet, aquest divendres n'hi ha hagut una a la plaça Sant Jaume. Amb tot, és cert que l'actitud dels treballadors sempre ha estat de complir amb la seva tasca com a funcionaris o interins a l'administració, una consigna que s'ha repetit des de les assemblees, amb l'objectiu de no magnificar els efectes del 155. No obstant això, des de la pàgina ServidorsCat, els funcionaris recullen i publiquen els efectes negatius de la intervenció de l'administració. L'inventari de danys, actualitzat el 19 de desembre, es pot consultar en aquest enllaç.

"El dret a fer el ridícul existeix"

Sobre la possible investidura a distància de Carles Puigdemont, Millo ha insistit que és "una absurditat que denigra el mateix concepte del Parlament de Catalunya", i ha insistit en la "necessitat que les pretensions de Puigdemont no siguin ateses de cap manera".

Millo, sobre la web del "Govern de la República" difosa per Puigdemont: "El dret a fer el ridícul existeix"; "És un intent de generar una ficció de quelcom que és inexistent però que es posa absolutament fora de la legalitat democràtica. Les autoritats policials i judicials han desactivat moltes pàgines. Quan tenen un objectiu il·lícit, es procedeix a la seva desactivació, i previsiblement es farà el mateix amb aquesta".