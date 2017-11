Els treballadors públics s’organitzen contra el 155

Els treballadors públics s’organitzen per defensar les institucions catalanes de l’aplicació de l’article 155. Des del 20 de setembre, arran dels escorcolls de la Guàrdia Civil a diverses conselleries contra l’1-O, han anat estructurant assemblees que funcionen de manera semblant als Comitès de Defensa de la República (CDR). En molts casos les van anar creant entre companys de feina a partir de converses que es van convertir en reunions, segons han explicat a l’ARA diversos funcionaris. Cada departament en té una, i es troben diversos cops per setmana davant els llocs de treball. La setmana passada van fer cadenes humanes, en què els treballadors van lluir pancartes amb les fotografies dels consellers empresonats, que defensen com els seus superiors “legítims”. Demà, a les sis de la tarda, faran una demostració de força a la plaça Sant Jaume, on funcionaris de tots els departaments de la Generalitat llegiran un manifest conjunt.

Amb els caps a Bèlgica o a la presó

“No defallirem fins que la normalitat torni a les nostres institucions”. Aquesta és la promesa que l’assemblea de treballadors del departament d’Exteriors va fer divendres al conseller Raül Romeva, en la carta que li van enviar amb imatges de la concentració que van fer divendres, quan van tallar la Via Laietana per demanar la llibertat dels presos polítics. La posició dels treballadors públics és especialment complicada: amb els seus superiors cessats, a la presó o a Brussel·les, comencen a notar els efectes de l’aplicació de l’article 155.

Encara no se sap la magnitud de les conseqüències de la intervenció de l’Estat en les institucions de la Generalitat, però previsiblement les conselleries d’Afers Exteriors, Economia i Hisenda i Justícia en seran les més afectades, perquè són les que han quedat amb menys personal directiu que pugui assumir les funcions dels càrrecs cessats. Ho explica Yolanda Hernández, presidenta de Servidors, una plataforma que es va organitzar espontàniament per donar assessorament als funcionaris. Els treballadors se’ls dirigeixen anònimament per explicar-los com els afecta l’aplicació de l’article 155: “Si se sabés que ho han fet públic se’ls podria obrir un expedient disciplinari”.

La necessitat d’informar de qualsevol despesa al ministeri corresponent, la falta de càrrecs acreditats que puguin signar convenis i contractacions, els retards en els nomenaments de treballadors, el cessament de les contractacions d’eventuals, problemes en la concessió d’ajudes i la paralització d’activitats culturals són alguns dels canvis que ha patit l’administració de la Generalitat les últimes setmanes. “No funciona amb normalitat, com afirmen propagandísticament les autoritats espanyoles mentre la mantenen escapçada, vigilada, al ralentí i amb un nivell d’activitat molt inferior a l’habitual”, assegura Servidors en un comunicat.

“Nosaltres treballem amb normalitat, perquè no fer-ho seria anar en contra dels interessos de la ciutadania”, explica Josep Maria Diéguez, treballador de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC): “Però volem deixar clar que només reconeixem l’autoritat del Govern escollit el 27 de setembre del 2015”. Aquesta posició, segons explica Oriol Garcia, del departament de Vicepresidència, la comparteixen “la majoria de les persones” que participen en les assemblees.

És per això que, en el manifest que llegiran demà, els treballadors públics denunciaran la intervenció de l’Estat a les institucions, demanaran l’alliberament dels consellers i també reclamaran “justícia” per als funcionaris detinguts el 20 de setembre. Hi haurà, però, un annex en el qual els funcionaris de l’administració catalana presentaran tots els “greuges” que han recopilat fins ara, per demostrar que estan “atents” i organitzats.