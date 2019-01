El Ministeri de l'Interior diu ara que tant el jutge com la fiscalia "tenien coneixement" de les detencions a Girona

El Ministeri de l'Interior defensa ara que l'operatiu policial d'ahir a les comarques gironines pel tall de les vies del TGV en el primer aniversari de l'1-O i que va saldar-se amb setze detencions, es va fer conforme a la legalitat. No obstant això, fonts del ministeri asseguren que les detencions es van fer sense autorització judicial i per iniciativa policial. "En tot moment", matisen, es va comunicar l'operatiu al jutjat d'instrucció número 4 de Girona i a la fiscalia.



"La policia va actuar dins la legalitat i amb el coneixement del jutge i el fiscal", afirmen fonts del ministeri. En aquesta línia, el ministre Fernando Grande-Marlaska ha lamentat que "es qüestioni el funcionament de l'estat de dret".



La policia espanyola va detenir ahir 16 persones, onze al matí i cinc a la tarda, relacionades, suposadament, amb el tall de les vies ferroviàries l'1 d'octubre del 2018. Entre els detinguts, hi havia els alcaldes de la CUP de Verges i Celrà, Ignasi Sabaté i Dani Cornellà, respectivament. També van ser arrestats diversos membres de CDR, activistes d'organitzacions estudiantils o el fotoperiodista Carles Palacio.