El ministre de Justícia no atendrà l'informe d'Amnistia sobre els Jordis: "Creuen que el govern pot obrir les cel·les?"

Tant ERC com Junts per Catalunya i la CUP han evocat aquest dimecres durant la sessió de control al Congrés l'últim informe d'Amnistia Internacional que demana la llibertat immediata del líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, s'ha escudat en la separació de poders i en la competència exclusiva dels tribunals sobre les conseqüències judicials del referèndum de l'1 d'Octubre. Campo ha assenyalat que el poder executiu no hi té res a fer, més enllà de la "màxima consideració" que li pugui merèixer l'informe. "Fem cas a l'informe? Juguem a això. Vostè creu que el govern pot anar i obrir la cel·la?", ha respost a la pregunta formulada per la portaveu de JxCat, Laura Borràs. "A mi m'encanta que tornem a parlar de la sobirania catalana i ho dic perquè potser estem tornant a la nova normalitat. Si això significa que hem superat el coronavirus em dono per satisfet, aprenguem de la pandèmia", ha ironitzat el ministre.

Borràs ha recordat que el mateix vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, va dir que era una "vergonya" que Amnistia Internacional hagués de "treure els colors" a l'executiu espanyol "dient que tenim presos de consciència". Campo s'ha tornat a escudar en la separació de poders i ha dit que l'única solució seria reformar el delicte de sedició, però ha advertit que el cas del referèndum de l'1-O està en mans del Tribunal Constitucional. Al seu torn, el diputat de la CUP Albert Botran ha assenyalat que el govern espanyol no està lligat de peus i mans i podria "promoure l'indult i derogar el delicte de sedició". "És voluntat política", ha resumit.

Valoració "enormement positiva" de l'informe

Campo ja ha partit de la premissa que no podria convèncer els dos diputats independentistes "en gairebé res". De fet, ha fet una valoració "enormement positiva" de l'informe d'Amnistia Internacional però ha volgut deixar clar que no tenen competències. "Pot ser que no li agradi aquest model, però és el que li agrada a aquest govern: la separació de poders", ha advertit a Borràs. "Si no ens ho creiem [la separació de poders], farem un dany al sistema que no mereix", ha replicat al seu torn a Botran.