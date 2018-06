Interior no impedirà les manifestacions contràries a la visita de Felip VI si s'adeqüen a la llei

El conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha presidit la reunió de la comissió de seguretat dels Jocs Mediterranis, ha assegurat que no impedirà cap manifestació davant la visita del rei amb motiu de la inauguració de l'esdeveniment, i ha explicat que no és la seva funció decidir qui s'ha de manifestar i qui no.

Buch ha afegit que si les protestes "s'adeqüen a la llei" es coordinaran com qualsevol altre acte, i s'intentarà que no interfereixin en l'ús dels espais públics. Per altra banda, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha esmentat que una possible xiulada al rei forma part de la llibertat d'expressió i s'hauria de prendre amb total normalitat.

La visita de Felip VI a Catalunya és la primera des que Quim Torra va prendre possessió com a president de la Generalitat. Encara no ha transcendit si Torra assistirà a la inauguració dels Jocs, però la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat que la posició que va adoptar la Corona en el conflicte entre Catalunya i Espanya a l'octubre no permet "normalitzar" les relacions amb la Generalitat.

L'última visita del monarca espanyol va ser durant la inauguració del Mobile World Congress el passat mes de febrer. En aquella ocasió no va ser rebut ni pel president del Parlament, Roger Torrent, ni per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La visita de Felip VI va generar una concentració de rebuig que va paralitzar el centre de Barcelona durant tota una tarda.

En aquesta ocasió, la visita del rei també tindrà accions de rebuig. L'ANC i els CDR de Tarragona han convocat una mobilització divendres a les 18.30 h al parc de l'Amfiteatre de Tarragona.

L'ANC Tarragona et convoca per manifestar el teu malestar i indignació per la presència, a Tarragona, dels signants del 155.

El divendres 22 a les 18.30 h al parc de l'Amfiteatre. #Tarragona2018 — ANC Tarragona🎗 (@ANCTarragona) 19 de junio de 2018

El conseller Buch ha presidit la reunió de la comissió de seguretat dels Jocs Mediterranis. A la trobada s'ha acabat de perfilar el dispositiu de seguretat que es desplegarà en l'esdeveniment. Es disposarà de 4.000 efectius policials i de 1.400 vigilants privats.

Els Mossos d'Esquadra coordinaran l'operatiu i comptaran amb la col·laboració de la Policia Local, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els serveis sanitaris i Protecció Civil. "La part de seguretat i d'emergències està preparada per treballar i amb el desig que no s'hagi d'utilitzar gaire", ha explicat el conseller, que també ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a mantenir una conducta cívica per facilitar la tasca dels cossos policials.