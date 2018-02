Mireia Boya defensarà els resultats de l'1-O davant del Tribunal Suprem

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya declararà aquest dimecres davant del Tribunal Suprem com a investigada per un delicte de rebel·lió. En una roda de premsa a Lleida recollida per l'ACN, Boya ha explicat que defensarà davant Pablo Llarena els resultats del referèndum de l'1-O i la seva acció política com a diputada. De fet, l'exdiputada ha avisat que no renunciarà a "ni una coma" del programa electoral amb què la formació anticapitalista es va presentar a les eleccions del 27 de setembre del 2015. De tota manera, no ha concretat si respondrà a les preguntes de la fiscalia.

"Aniré de cara", ha dit d'exdiputada, que ha reivindicat el valor del referèndum de l'1 d'octubre: "Vam fer un referèndum i el vam guanyar". Boya ha explicat que "no serveix de res adjurar de la ideologia pròpia per evitar la presó" i ha afirmat que tota la causa per la qual està sent investigada pels delictes de rebel·lió i sedició es basa en un atestat de la Guàrdia Civil "parcial i interessat, que crea un relat que no es correspon amb la realitat perquè no hi va haver violència".

En cas que acabés entrant a la presó -una situació que ha qualificat com "el pitjor dels escenaris"- s'ha mostrat convençuda que només en sortirà "quan tinguem la República" i ha aprofitat l'ocasió per tornar a demanar que s'implementi. Si el jutge dictamina presó preventiva, ha reclamat una "reacció política" que passi per una "estratègia conjunta i coordinada" dels partits i de tots els independentistes.

Al mes de desembre, Pablo Llarena va ampliar la llista dels investigats en aquesta causa, on també va incloure l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, però també la dirigent del PDECat, Marta Pascal, i també la d'ERC, Marta Rovira, a més de l'expresident de la Generalitat Artur Mas i la fins ara presidenta de l'AMI, Neus Lloveras. Tots ells també estan citats a declarar en les pròximes setmanes.