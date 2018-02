Mireia Boya acusa l'executiu espanyol de fer "terrorisme d'estat" amb els atemptats de Barcelona

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya ha vinculat els atemptats terroristes d'aquest estiu a Barcelona amb un possible "terrorisme d'estat". En una sèrie de piulades a Twitter, Boya ha acusat l'estat espanyol d'intentar fer una "guerra psicològica a un mes i mig del referèndum, per evitar-lo". Boya considera que l'executiu de Mariano Rajoy va intentar decretar un "estat d'excepció i treure l'exèrcit al carrer" després dels atemptats.

10. Potser era terrorisme d'Estat, intent de decretar estat d'excepció i treure l'exèrcit al carrer. Guerra psicològica a un mes i mig del referèndum, per evitar-lo. No, la gestió dels atemptats de Forn i Trapero no els hi perdonaran mai. No ens van poder aturar l'1-O. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 17 de febrer de 2018

Mireia Boya també creu que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena manté empresonat el conseller d'Interior Joaquim Forn "com a favor a Cospedal, per venjança per l'agost". En aquest sentit, vincula una guerra entre la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, amb la ministre de Defensa, María Dolores de Cospedal, a l'hora de gestionar els atemptats. "Vergonyes d'un Estat disposat a utilitzar qualsevol mètode per parar l'independentisme", diu Boya.

11. Amb tot això, Llarena potser ha empresonat a Forn com a favor a Cospedal, per venjança per l'agost. Vergonyes d'un Estat disposat a utilitzar qualsevol mètode per parar l'independentisme. La presó és silenci. La violència no és nostra, és seva. #LlibertatPresosPolitics — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 17 de febrer de 2018

L'exdiputada de la CUP també vincula els autors de l'operació Catalunya amb la gestió de la informació relacionada amb els autors dels atemptats terroristes.