Mobilitzacions per dir adeu als presos

Aquest divendres a primera hora el president de la Generalitat, Quim Torra, serà a la presó de Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) per acomiadar els presos polítics abans que siguin traslladats a Madrid i expressar-los el seu suport per encarar el judici de l’1-O. La presó del Baix Llobregat serà la primera parada, al voltant de les vuit del matí, que faran els exconsellers, l’expresidenta del Parlament i els Jordis abans de dirigir-se a Soto del Real i Alcalá-Meco. El desplaçament, que iniciaran els Mossos d’Esquadra, està previst que comenci a les set del matí: Dolors Bassa sortirà de la presó de Puig de les Basses (Figueres); Carme Forcadell, de Mas d’Enric (Catllar), i Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva i Oriol Junqueras, de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada). A Brians 2 els recollirà la Guàrdia Civil, que els conduirà directament fins a Madrid. No s’aturaran a la presó de Saragossa, com sí que van fer al juny quan van venir de la capital madrilenya.

Després de la trobada de Torra amb els presos a Brians, on també està previst que hi assisteixin consellers, el Govern es reunirà de manera extraordinària al Palau de la Generalitat. L’objectiu és abordar la situació política i judicial i mostrar unitat entre els membres de l’executiu davant els mesos que venen. Una unitat que no va més enllà d’exigir l’absolució dels encausats, ja que la divisió estratègica entre els independentistes ha augmentat a les portes de l’inici del procés judicial i amb el clima preelectoral del maig. A l’acabar la reunió del consell executiu, el president Torra llegirà una declaració institucional en nom de tot el Govern.

L’acompanyament de les entitats

Els empresonats no faran el trajecte sols, almenys a Catalunya. Des de les cinc del matí hi ha convocades concentracions per part de les entitats sobiranistes per “acompanyar-los” en les primeres passes del retorn a Madrid. A la tarda es faran concentracions a les places dels municipis i l’Assemblea també convoca mobilitzacions per dilluns a les nou a la plaça Sant Jaume. Les mobilitzacions, però, en cap cas seran per “obstaculitzar el trasllat”, com va aclarir divendres la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie. “Els presos volen anar a declarar”, va expressar a TV3. “El judici ha de ser una eina de denúncia”, va afegir. En el mateix sentit es va expressar la consellera de Justícia, Ester Capella, que va comparèixer en comissió parlamentària: “Els presos i les famílies demanen que el trasllat es faci sense dificultats i amb serenor”.

Dimecres els consellers, partits sobiranistes -també els comuns- i entitats ja van fer un acte amb el mateix missatge al Pati dels Tarongers. Van reafirmar que els presos volen acudir el judici i van esvair la possibilitat d’una convocatòria per impedir el trasllat. Un alt càrrec del Govern ho resumeix així: “S’han estat preparant durant setmanes per al judici i, quan acabi, volen tornar a Catalunya”. No volen que passi res que aplani el camí perquè la Moncloa s’oposi al seu retorn.