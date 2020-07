La Moncloa urgeix Felip VI a prendre noves "mesures" per marcar distàncies amb el rei emèrit

Fa quatre mesos, Felip VI va decidir marcar distàncies de manera clara amb el seu pare. Va retirar l'assignació econòmica que rebia Joan Carles I dels pressupostos generals de l'Estat i va renunciar a l'herència que li pogués llegar l'emèrit. La bomba va caure el mateix cap de setmana que s'aplicava l'estat d'alarma pel coronavirus. Passat el pitjor de la crisi i en ple degoteig d'informacions que acorralen Joan Carles I –que ja està sent investigat per la Fiscalia del Tribunal Suprem– la Moncloa ha decidit erigir un tallafocs dins la monarquia: deixar caure el pare per salvar el fill. Sánchez va aplaudir els gestos de Felip VI, mentre assenyalava que estava "pertorbat" per les noves informacions sobre el rei emèrit. Ara volen que la Casa Reial vagi més enllà i prengui noves "mesures" per distanciar-se de Joan Carles I.

Sobre la taula hi ha que abandoni definitivament la Zarzuela. La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha eludit aquest dimarts posicionar-se sobre la qüestió –ha apuntat que era una decisió que havia de prendre Felip VI–, però sí que "ha celebrat" que en un "futur" es puguin prendre noves mesures per desvincular-se del passat de la monarquia. Fonts de la Moncloa apunten que Felip VI "no hauria de demorar-se" a fer un anunci sobre el seu pare, però recorden que la Casa Reial "té els seus temps". Montero tampoc s'ha volgut mullar sobre la creació d'una comissió d'investigació al Congrés, que el PSOE ha bloquejat per activa i per passiva de la mà del PP i Vox, mentre que Unides Podem assegura ara que farà tot el possible perquè s'acabi investigant el rei emèrit.

Justament aquest dimarts ha transcendit, segons ha avançat El Confidencial, que un dels testaferros que va ajudar Joan Carles I a amagar 64 milions d'euros a Suïssa hauria introduït milers d'euros en bitllets a través dels controls de l'aeroport de Barajas perquè la família reial pogués gaudir fàcilment a Espanya d'una fortuna no declarada.

La incògnita de la visita a Catalunya

Enmig d'aquest clima, Felip VI i la reina Letícia tenien previst visitar Figueres i Barcelona aquest divendres en el marc de la gira per totes les comunitats que estan fent després del coronavirus. Però a tres dies de la cita la Zarzuela continua sense confirmar que acabin trepitjant Catalunya. Les entitats sobiranistes ja han preparat diferents accions de protesta. Per "protegir-se del Borbó", Òmnium i ANC, entre d'altres, fan una crida perquè la ciutadania faci cadenes humanes "en els llocs més emblemàtics" de Barcelona.