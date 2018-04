La Moncloa tensa la corda amb el govern de Merkel: "Les declaracions [de la ministra de Justícia] són desafortunades"

L'alliberament de Carles Puigdemont per part de les autoritats judicials alemanyes està escalant la tensió política fins i tot entre el govern espanyol i l'executiu alemany d'Angela Merkel. Tot i que des del gabinet de Mariano Rajoy reiteren que el cas és purament judicial i que els governs n'han de quedar al marge, aquest dissabte han arribat les primeres crítiques a un ministre del gabinet de la cancellera. Les ha fetes el ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, que ha qualificat de "desafortunades" les declaracions de la ministra alemanya de Justícia, Katarina Barley, que aquest divendres va considerar que la decisió de l'Audiència de Schleswig és "absolutament correcta" i va afegir que "l'esperava".

"Em semblen declaracions desafortunades, perquè l'euroordre s'estableix a la UE per abordar aquestes qüestions entre jutges, i entrar a comentar-les no ens sembla el més apropiat en aquest moment", ha dit Dastis des de la convenció que celebra aquest cap de setmana el PP a Sevilla. A la Moncloa hi ha malestar per aquestes declaracions, sobretot després que la fiscalia i el Tribunal Suprem espanyols hagin anunciat que estudiaran recórrer aquesta decisió davant dels tribunals europeus. Fonts del govern espanyol van considerar que les declaracions no responen a l'opinió oficial de l'executiu de Merkel, i recorden que Barley és de l'SPD, i no del partit de la presidenta conservadora, la CDU.

El president del govern espanyol s'ha mostrat, en la mateixa convenció, més moderat que el seu cap de la diplomàcia, tot i que també ha enviat un dard a l'executiu tot recordant que l'assumpte de l'extradició de Puigdemont és només judicial i que els executius n'han de quedar al marge. Rajoy ha assegurat que no ha parlat amb Merkel i que no té "cap intenció" de fer-ho "perquè això és una qüestió de tribunals i els governs no hi intervenen gens". Sobre la decisió de l'Audiència Schleswig, ha dit que "són decisions judicials, que es compleixen i s'acaten, perquè això és l'estat de dret i l'imperi de la llei". Rajoy s'ha esforçat per dibuixar una línia divisòria entre les decisions judicials i els executius i ha reiterat que "els temes judicials van per la seva banda" i "els governs no hi han d'entrar".

Risc de malmetre la "confiança" en la UE

Però si les tensions amb el govern alemany comencen a escalar al PP, tampoc es queda enrere el partit en els avisos que la decisió dels tribunals europeus posa en qüestió els fonaments de la UE. Ahir ho deien fonts populars als passadissos de la convenció, i aquest dissabte s'ha expressat en aquesta direcció el president del PP català, Xavier García Albiol, que ha avisat: " Si es vol que els espanyols tinguem confiança en el conjunt d'institucions de la UE, aquestes qüestions s'haurien de resoldre, perquè donen molt poca credibilitat". Per això, ha demanat una modificació del sistema de l'euroordre perquè, ha considerat, "des de la lògica del carrer no té sentit que un tribunal que és el màxim òrgan d'un país de la UE dicti una resolució o una euroordre de detenció i que un tribunal regional d'un altre país de la UE tombi, modifiqui o esmeni aquesta euroordre d'un altre país de la UE". La situació que s'ha donat amb Puigdemont "és incoherent", segons ell.