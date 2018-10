La Moncloa respon a Torra que no hi ha cap possibilitat de pactar un referèndum d'autodeterminació

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha respost aquest dimarts a l'ultimàtum del president de la Generalitat, Quim Torra, descartant un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. "El president de la Generalitat no ha d'esperar al mes de novembre per saber la nostra resposta, que és autogovern i no independència", ha dit, abans de considerar que Torra "es torna a equivocar", després de les paraules de dilluns, quan va esperonar els CDR a seguir pressionant.

Celaá ha circumscrit les paraules de Torra a la "retòrica molt carregada d'emoció" i ha destacat que "per una altra banda hi ha els fets", destacant que la majoria dels catalans volen trobar "una sortida al laberint". "I és això el que intenta el govern d'Espanya", ha afegit per allunyar l'escenari d'un avançament electoral a Espanya, com va alertar el president espanyol la setmana passada des dels Estats Units.

La portaveu de l'executiu ha reconegut que Torra no està "orientant-se a la cooperació", com va demanar Sánchez, però també ha descartat aplicar el 155 mentre "no es produeixin raons objectives" perquè això passi, tot i la insistència del PP i Ciutadans perquè ho faci, intensificada les últimes jornades.

"El govern d'Espanya no accepta ultimàtums", ha asseverat Celaá, que ha dit que l'executiu espanyol vol continuar per la via del diàleg i ha demanat "calma" a la Generalitat per "garantir la convivència i els drets dels catalans".

També ha protestat per les pressions a una i altra banda per "aguditzar el conflicte", en referència tant a l'independentisme com a Cs i el PP, amb les crides a fer un "155 perpetu". La ministra ha dit en aquest sentit que "les decisions desmesurades del passat no poden condicionar les sortides del futur" i que "les sortides dialogades són les úniques desitjables en una societat avançada". "Entre el trencament de la legalitat i el 155 perpetu hi ha un terreny intermedi del diàleg i l'acord, que és on està la majoria de la societat catalana, incloent-hi els independentistes", ha dit.

Fonts de la Moncloa, per la seva banda, han explicat que el calendari de reunions bilaterals entre els dos governs no es modifica i que "allà on hi hagi una cadira per dialogar el govern espanyol hi serà", però han considerat que els fets de dilluns a les portes del Parlament "van ser preocupants".