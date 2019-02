La Moncloa accepta incorporar un “relator” que “prengui nota” del diàleg de partits

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, s’ha mostrat aquest dimarts disposada que a la cimera de partits per tractar sobre la qüestió catalana hi hagi “algú que pugui prendre nota, convocar i coordinar” les trobades, perquè són “diversos partits” els que formaran part de les reunions. En declaracions als mitjans als passadissos del Senat, Calvo ha rebutjat anomenar aquesta figura “mediador”, com demanen els partits independentistes, que posaven com a condició per no vetar els pressupostos la creació d’una taula de partits estatals amb mediadors internacionals, i ha utilitzat el terme “relator”, però ha afirmat que no té “cap problema per asseure's amb tothom”, a la vegada que ha acusat la dreta del PP i de Cs d’estar tancats al diàleg i d’estar “comprant el programa” a la ultradreta.

La vicepresidenta espanyola ha explicat que paral·lelament a aquestes trobades entre partits hi haurà les bilaterals entre governs. Tot i així, ha descartat que en aquesta figura hi hagi “la clau” per resoldre el suport dels partits independentistes als pressupostos ni la resolució de la qüestió catalana. Avui, ERC ha apujat el preu i ha demanat també que el govern espanyol insti la Fiscalia a retirar els càrrecs contra els presos polítics, de cara al judici que començarà dimarts que ve, com a pas previ per retirar l’esmena a la totalitat als comptes que ha presentat aquest dimarts mateix el partit republicà.

"Si dialogar és un delicte, espero la meva condemna"

La voluntat de diàleg ha comptat amb el retret del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, que a la sessió de control al govern a la cambra alta ha reiterat el discurs que va fer el dia que Pedro Sánchez havia de comparèixer a la cambra alta però no ho va fer perquè era en un viatge a Davos. Després que l'ex director general de la Policia Nacional critiqués als socialistes haver arribat a la Moncloa amb els vots dels que volen separar-se de l'Estat, Calvo ha encès el to i ha recriminat als populars que "abandonessin Catalunya" quan l'independentisme va obtenir el 47% dels vots a les eleccions del 27-S del 2015. "Van deixar empantanegats els problemes i no van dialogar. Van cedir la responsabilitat a la justícia", s'ha queixat Calvo, que ha defensat la via del diàleg. "Si dialogar és un delicte, soc culpable. I espero la meva condemna", ha conclòs la vicepresidenta.