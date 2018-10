La Moncloa adoptarà totes les "mesures legals al seu abast" en contra de la resolució per abolir la monarquia

El govern de Pedro Sánchez considera "inadmissible" la resolució votada aquesta tarda al Parlament a favor d'abolir la monarquia i reprovar l'actitud de Felip VI l'1-O –que ha prosperat gràcies als vots d'ERC, JxCat i els comuns–. En un comunicat, la Moncloa assegura que "adoptarà les mesures legals a l'abast en defensa de la legalitat, la Constitució i les institucions de l'Estat". A més, l'executiu de Sánchez considera que "la posició constitucional del cap d'estat hauria de quedar sempre al marge de la seva utilització en el debat partidista".

Per a la Moncloa, aquesta resolució "políticament inacceptable" és producte de la "deriva dels grups independentistes" en la seva "irresponsabilitat d'utilitzar les institucions catalanes per alentir el conflicte i no per servir als interessos generals dels catalans". Segons el comunicat, és "inexplicable" que la resolució hagi comptat amb el suport "d'un altre grup parlamentari" –la Moncloa evita parlar directament dels comuns.

"L'extravagància jurídica d'aquest intent de condemna i rebuig a sa majestat el rei Felip VI, que no té cap fonament legal i constitucional, no resta gravetat a l'actuació protagonitzada aquesta tarda pels citats grups", continua el comunicat. Per això, finalment anuncia que "en defensa de la legalitat i la Constitució", el govern espanyol "adoptarà les mesures legals al seu abast per impedir sempre aquelles actuacions que minin la posició constitucional de totes i cadascuna de les institucions de l'Estat".

Podem comparteix la posició dels comuns

El partit de Pablo Iglesias comparteix la posició del seus socis a Catalunya, Catalunya en Comú - Podem, en la votació de la resolució al Parlament a favor de l'abolició de la monarquia. Fonts de la direcció del partit lila asseguren a l'ARA que sempre estaran a favor de mesures perquè es voti el cap d'estat a Espanya. I l'abolició de la monarquia seria un dels mecanismes per aconseguir-ho. La posició xoca de ple amb la del govern de Pedro Sánchez, que ja ha anunciat accions legals en contra de la resolució, que considera "inadmissible". Amb tot, la Moncloa no ha precisat de quines accions legals es tracta, ja que la resolució és simbòlica i no té efectes legals.