La Moncloa amenaça d'emprendre accions legals contra els mitjans que acusen de plagi Pedro Sánchez

La Moncloa amenaça d'emprendre "accions legals per defensar l'honor i la dignitat" del president espanyol, Pedro Sánchez, davant les informacions d'alguns mitjans de comunicació que l'acusen d'haver plagiat la seva tesi doctoral. En un comunicat, el mateix president espanyol assegura que és "rotundament fals" que la seva tesi doctoral "sigui un plagi". Per això, demana una rectificació d'aquestes informacions. Si no és així, el govern espanyol iniciarà "accions legals".

De fet, el president espanyol ha fet un tuit aquest matí assegurant que les informacions sobre plagi són "falses":

Las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente FALSAS.

Emprenderé acciones legales, en defensa de mi honor y dignidad, si no se rectifica lo publicado. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 de setembre de 2018

El diari 'Abc' publica aquest dijous que el president espanyol hauria comès "diversos plagis" en la seva tesi doctoral. El diari assegura que té una còpia del treball de Sánchez i afirma que hi ha "desenes" de pàgines copiades. De fet, segons l''Abc', el president espanyol "va copiar paràgrafs sencers d'altres autors publicats anys abans", com els economistes Julio Cerviño i Jaime Rivera, professors de la Universidad Carlos III de Madrid, a més, assegura el diari, d'informes oficials "sense posar entre cometes" de la presentació del ministeri d'Indústria de Miguel Sebastián.

Per la seva banda, ' El Mundo' assegura que un assessor del govern de José Luis Rodríguez Zapatero va participar en l'elaboració de la tesi de Sánchez, que va presentar el novembre del 2012 a la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Segons aquest diari, es tracta de Carlos Ocaña, que un any després hauria publicat un llibre amb Sánchez en què "reprodueix gran part de la tesi" de l'actual president espanyol. El nom d'Ocaña, segons 'El Mundo', no apareix en la tesi de Sánchez.

L'economista Carlos Ocaña, però, nega haver elaborat de forma total o parcialment, la tesi doctoral de Pedro Sánchez, sobre diplomàcia econòmica, segons ha explicat en un comunicat enviat a l'agència Efe. "Posteriorment a la tesi vaig col·laborar juntament amb Pedro Sánchez en la publicació del llibre 'La nova diplomàcia econòmica espanyola' tal i com figura en aquesta publicació".

En aquest sentit, Ocaña explica que el llibre "està basat en la tesi del president del govern espanyol" i que es va "limitar a escriure parts d'alguns capítols". L'aportació "bàsica" en aquest llibre, afegeix, va ser "la incorporació de qüestions que no s'abordaven directament en la tesi o que podien servir d'exemple per explicar algunes idees del text universitari". Així, l'economista conclou que "és absolutament fals" que per la col·laboració en la publicació d'aquest llibre "hagi rebut alguna remuneració".