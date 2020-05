La Moncloa convida Cs a sumar-se al grup de socis de la investidura per aprovar els pressupostos

L'última setmana el govern de Pedro Sánchez ha estat fent petits passos per aproximar-se a Ciutadans. La Moncloa busca l'equilibri entre els socis de la investidura, sobretot ERC i el PNB, i alhora el partit taronja, després que els d'Inés Arrimadas arribessin a un acord amb l'executiu de coalició per avalar l'última pròrroga de l'estat d'alarma. Avui la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha fet un pas més enllà i, de manera clara, ha convidat Ciutadans a aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Durant la roda de premsa telemàtica posterior al consell de ministres, Montero ha subratllat que compten de manera prioritària amb els partits amb qui "habitualment" dialoguen i que van donar suport a la investidura, però que també hi conviden "totes les formacions polítiques, especialment les que han manifestat la voluntat d'arribar a acords, i en aquest cas, Ciutadans". "Tant de bo puguem ampliar aquesta majoria del govern perquè això voldrà dir que la majoria de forces polítiques estan mirant per l'interès general i aparcant les diferències ideològiques", ha afegit.

Montero ha fet el convit a Ciutadans poc abans que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, parlés per telèfon amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, fruit de l'acord al qual van arribar, en què es contemplen contactes setmanals sobre la situació derivada de la crisi del coronavirus. Mentre que fonts de la Moncloa asseguren que hi ha disposició per "seguir treballant per a la consecució d'acords futurs que permetin vèncer el virus i contribuir a la reconstrucció econòmica i social del país", des de l'equip de disposició ometen aquesta part i circumscriuen qualsevol acord a la pròrroga de l'estat d'alarma.

El no del PP "és absurd"

Ciutadans ja va deixar clar la setmana passada que no estaven en perill els governs en coalició amb el PP malgrat el xoc d'estratègies respecte a la pròrroga de l'estat d'alarma. El líder del PP, Pablo Casado, s'ha reafirmat aquest dimarts en la intenció de votar no a la pròxima pròrroga. Montero ha insistit que no entén l'actitud de Casado perquè no es tracta d'una decisió "capritxosa" i ha tornat a insistir en la necessitat de prorrogar l'estat d'alarma fins al final de la desescalada o el que el govern espanyol anomena el retorn a "la nova normalitat".

Al seu parer, el no del PP "no té lògica ni sentit comú" i s'allunya del consens internacional segons el qual és fonamental sortir del confinament "d'una manera ordenada que permeti prevenir l'aparició de rebrots". En aquest sentit, ha insistit que "la manera més garantista" que preveu la Constitució per fer-ho és a través de l'estat d'alarma, ja que hi intervé el Congrés. Si es fes només a través de l'executiu, creu que no hi hauria una "garantia afegida de constitucionalitat".