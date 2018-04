La Moncloa apunta a la possibilitat que Puigdemont no sigui extradit ni per malversació: "Serà un pròfug de per vida"

El govern espanyol no descarta que Carles Puigdemont no sigui extradit a Espanya ni per rebel·lió -l'Audiència de Schleswig ja ho ha negat- ni tampoc per malversació. "Serà un pròfug de per vida, i si mai posa un peu a Espanya podrà ser processat per rebel·lió, perquè aquí no haurà prescrit [la rebel·lió]", teoritzava una font molt pròxima a Mariano Rajoy durant la convenció nacional que el PP celebra aquest cap de setmana a Sevilla.

En el fons del raonament hi ha diversos escenaris que planen als fulls de ruta de l'executiu espanyol. D'una banda, la possibilitat que les autoritats judicials alemanyes no concedeixin tampoc l'extradició per rebel·lió, que seria un cop dur per a la judicatura espanyola. D'altra, que el mateix jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena acabi retirant l'euroordre d'extradició davant de la possibilitat de rebre el president de la Generalitat només per un delicte menor, i que no pugui ser jutjat com els processats que estan a la presó per delicte que comporta penes més altres.

Aquestes fonts van lamentar la decisió de la justícia alemanya, tot i que van afirmar que el tribunal alemany no nega la violència, sinó que diu que perquè hi hagi rebel·lió hauria calgut que aquesta violència "doblegués" l'Estat, segons ell amb aquests condicionants, "Tejero no hauria estat extradit". A més, han assegurat que cal esperar quin camí emprèn el recurs de Pablo Llarena davant del Tribunal Europeu.