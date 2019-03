La Moncloa: “La democràcia que protegeix els que es manifesten és la mateixa que jutja els que se salten les normes”

"La mateixa democràcia que protegeix la llibertat dels que es manifesten avui és la que jutja els que se salten les seves normes". Aquesta ha sigut la primera reacció del govern espanyol després de la multitudinària manifestació contra el judici de l'1-O que s'ha fet aquest dissabte a la tarda a Madrid. Fonts de la Moncloa han deixat clar que "la democràcia i les seves normes han de ser iguals per a tots i per a tot", i han refermat el compromís de l'executiu del PSOE amb el marc constitucional. "El govern torna a sostenir que dins la Constitució tot, i a fora res", han afirmat les mateixes fonts, després que el PP i Cs carreguessin contra els socialistes per la marxa a la capital espanyola.

En aquest sentit, el govern de Pedro Sánchez assegura que "sempre ha sigut ferm oferint diàleg per garantir la convivència entre catalans i entre tots els espanyols", i que "sempre ha mantingut una voluntat sincera de solucionar el problema a Catalunya". "S'ha construït un camí on no hi havia camí", afegeix, i torna a insistir: "La Constitució és el marc per unir els catalans". Les fonts de la Moncloa encara han afegit que l'executiu espanyol "s'ha centrat en la gestió seriosa i rigorosa dels problemes reals dels espanyols. Amb un rumb clar: regeneració i justícia social".