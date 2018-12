La Moncloa diu que la justícia és "independent" i assegura que els presos tindran "un judici just"

El govern de Pedro Sánchez ha reaccionat ràpidament a l' inici d'una vaga de fam per part de Jordi Sànchez i Jordi Turull a Lledoners. Fonts de l'executiu espanyol han volgut deixar clar que tant els dos presos de JxCat com la resta d'independentistes processats al Tribunal Suprem tenen la "protecció i les garanties de l'estat de dret", i asseguren que tindran un judici "just".

"Com tots els ciutadans sotmesos davant la llei i protegits per les lleis, en el nostre estat de dret els dirigents independentistes tindran un judici just", diuen fonts de la Moncloa, que asseguren que "el poder judicial és independent" i que "es farà justícia". "Per al govern de Pedro Sánchez la justícia és l'única que pot dictar sentències", conclouen aquestes fonts.

Aquesta mateixa versió és la que ha mantingut posteriorment la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, abans d'un acte a Donosti. La número dos de l'executiu de Sánchez ha dit que "es pot respectar la decisió personal" de Turull i Sánchez, però ha afegit que tots els presos independentistes compten "amb les garanties de la justícia i d'un estat de dret" com, ha assegurat, hi ha a Espanya.

Calvo ha dit que "confia plenament" en la justícia espanyola i en la independència amb la qual actuarà en el desenllaç de la causa per l'1-O. Amb tot, ha deixat clar que el govern espanyol no prendrà "cap decisió" en relació a la vaga de fam perquè Sànchez i Turull estan "en l'àmbit d'un altre poder que és el judicial".

També el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha afirmat que "cal confiar en el sistema judicial" i "en els processos garantistes que ofereix la llei" de cara al judici de l'1-O, i ha assegurat que Espanya té una bona qualitat en aquest sentit.

Albiol ironitza amb la "solidaritat" de Puigdemont

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha ironitzat sobre la "solidaritat" de Carles Puigdemont amb la vaga de fam en un tuit on adjunta una fotografia de l'expresident a Bèlgica en un àpat amb la resta d'exiliats. "Aquí Puigdemont des de Bèlgica mostrant la seva solidaritat amb els companys que inicien una vaga de fam. Tot molt propi de la República Catalana", ha escrit.

Aquí @KRLS desde Bélgica mostrando su solidaridad con los compañeros que inician una "huelga de hambre". Todo muy propio de la República Catalana https://t.co/quVWHMjHNw pic.twitter.com/Dt3BQ9qQDM — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 1 de diciembre de 2018

De la seva banda, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, s'ha limitat a dir que la vaga que han iniciat aquest dissabte Jordi Sànchez i Jordi Turull és una decisió "molt personal" i s'ha agafat a la fotografia dels presos difosa aquest divendres per criticar el que considera que és una nova mostra dels privilegis dels líders independentistes a Lledoners.

Arrimadas ha criticat que Òmnium hagi distribuït la imatge dels set polítics empresonats i s'ha preguntat si la resta de presos poden disposar també d'aquest tipus de fotografies i enviar-les a la família. "Jo crec que no", ha dit. En aquest sentit, ha demanat que els polítics tinguin "els mateixos drets davant la justícia i les institucions com qualsevol ciutadà".