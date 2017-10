La Moncloa diu que l'absència de Puigdemont al Senat demostra que "no vol dialogar"

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquest dimecres que no el sorprèn que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no vagi al Senat demà a defensar les seves al·legacions contra l'aplicació de l'article 155 a Catalunya: "A mi no em sorprèn que no vingui, és clar que no vol dialogar".

Méndez de Vigo, que ha fet aquestes declaracions al Congrés, ha argumentat que "quan un no va als llocs és perquè no vol parlar, dialogar ni atendre els requeriments" i ha destacat que aquesta és l'actitud que s'ha "vist des del principi" en el president català, des de la Conferència de Presidents del gener, en la qual Puigdemont "va deixar la cadira de Catalunya buida".

Ha recordat el portaveu del govern espanyol que després se'l va convidar al Congrés -al maig- perquè expliqués a la seu de la sobirania nacional el seu "pretès referèndum" i "si volia modificar l'article 2 de la Constitució" i que "tampoc va venir".