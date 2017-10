La Moncloa trasllada a TV3 una queixa per retolar Puigdemont com a president

El govern espanyol ha traslladat a TV3 la seva queixa per haver retolat Carles Puigdemont com a president de la Generalitat durant l'emissió de les declaracions que ha fet avui, hores després que la Moncloa signés el decret de cessament del Govern –segons recull l'agència Efe.

El president Puigdemont ha fet des de la seu de la Delegació del Govern a Girona una "declaració institucional" emesa per TV3 en la qual no s'ha donat per cessat com a president de la Generalitat.

En aquesta declaració ha demanat "paciència, perseverança i perspectiva" als catalans per "defensar les conquestes aconseguides fins avui" i mantenir una "oposició democràtica" en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Durant l'emissió d'aquesta declaració, TV3 ha retolat Puigdemont com a president de la Generalitat.

Aquest fet ha provocat que, segons han informat a l'agència Efe fonts del govern espanyol, s'hagi traslladat una queixa a la direcció de la televisió pública catalana.

Les mesures plantejades per la Moncloa en aplicació de l'article 155 de la Constitució preveien actuar sobre TV3, però durant la seva tramitació al Senat va fer marxa enrere i va retirar el control dels mitjans públics catalans.