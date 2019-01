Montero: "Els pressupostos compleixen amb l'Estatut de Catalunya"

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest divendres durant la roda de premsa de presentació dels comptes per aquest 2019 a la Moncloa que "els pressupostos compleixen amb l'Estatut de Catalunya". No ha volgut avançar les xifres d'inversió en infraestructures de forma territorialitzada, és a dir, per comunitats, però sí que ha confirmat que es complirà amb l'antiga disposició addicional tercera, que obligava l'Estat a invertir a Catalunya el mateix que aporta al PIB estatal -una xifra que el 2017 era del 19,2%.

Montero també s'ha mostrat "optimista" sobre si ERC i el PDECat acabaran els comptes un cops es doni a conèixer la xifra d'inversió en infraestructures i les partides addicionals que detallarà dilluns durant la presentació dels comptes generals de l'Estat per al 2019 al Congrés dels Diputats. "El pressupost té partides molt importants per a Catalunya, necessàries per a la comunitat, i espero que siguin suficientment atractives per pensar en el benestar de les catalans", ha afegit. Al seu parer, considera que les formacions independentistes "no poden obviar les partides" si "defensen els interessos dels ciutadans de Catalunya". "El Govern demanda permanentment més recursos per a Catalunya i ara té una oportunitat, soc optimista", ha conclòs.

Amb tot, ha puntualitzat que la xifra d'inversió per a Catalunya "és la que correspon" amb l'Estatut "però no significa una contrapartida". Ha assenyalat, en aquest sentit, que el govern de Pedro Sánchez creu que cal "complir amb les disposicions de lleis orgàniques, que en massa ocasions no s'han fet les partides d'inversió". "Són uns pressupostos bons per a Catalunya i els que defensen Catlaunya els haurien d'aprovar", ha insistit.

La Moncloa torna a descartar un gest amb les presos

Al seu torn, la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha tornat a descartar un gest de Pedro Sánchez amb els presos polítics per aconseguir el sí d'ERC i el PDECat als comptes, tal i com reclama l'independentismes. "En reiterades ocasions el govern [espanyol] ha manifestat efectivament que això correspon als tribunals i que no ho farà l'executiu", ha assenyalat recordant que avui s'està parlant de pressupostos generals de l'Estat i de "millores per a la ciutadania". "Estem parlant de números, inversions, de blindar l'estat del benestar i de drets i llibertats", ha afegit. Finalment, ha insistit que "el govern [espanyol] no entrarà per a res en assumptes que corresponen estrictament al poder judicial".

Celaá ha començat la roda de premsa amb un clar missatge a Vox, el PP i Ciutadans després del pacte a Andalusia. En la línia del que ja van recordar la nit després del pacte per a la investidura de Juanma Moreno dels populars amb l'extrema dreta, ha assegurat que "es tracta d'uns pressupostos preparats per caminar cap al futur i fugir d'un passat en blanc i negre del que alguns aquests dies estan tenint força nostàlgia".

Celaá, sobre el model territorial: "Ni divisió ni centralisme predemocràtic"

En el terreny territorial i amb un clar missatge també a Vox, ha assegurat que els nous comptes -que ara emprenen un difícil camí parlamentari- "emparen i alhora defensen el disseny territorial" que recull la Constitució. "Ni divisió ni centralisme predemocràtic: suport a les comunitats i reforma del model per enfortir-lo i no debilitar-lo", ha advertit Celaá.