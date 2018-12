Montilla també ha visitat Oriol Junqueras a Lledoners

Continua creixent la llista de socialistes que visiten els presos polític. Segons ha publicat Nació Digital, José Montilla ha visitat en les darreres setmanes Oriol Junqueras a Lledoners, una trobada que l'expresident de la Generalitat confiava que no transcendís. Aquesta, però, és la quarta visita als independentistes empresonats per part de membres del PSC que surt a la llum.

Segons va avançar l'ARA, els alcaldes de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, i Sant Joan Despí, Antoni Poveda, van ser a Lledoners el mes passat, on es van reunir amb Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull. Prèviament, el cap de files socialista a Barcelona, Jaume Collboni, va anar a veure Joaquim Forn, mentre que el diputat tarragoní Carles Castillo va visitar Junqueras el març passat.

Totes les visites fins ara han estat a títol personal, segons han defensat els seus protagonistes, si bé el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, rebutja per ara seguir el mateix camí. Segons ha defensat en repetides ocasions, aniria a Lledoners si no fos el líder del partit, ja que el seu gest podia ser utilitzat políticament per aquells que acusen els socialistes de pactar amb l'independentisme.

En roda de premsa aquest dimarts, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha deixat clar que la visita de l'expresident a Lledoners va ser de "caire personal" i ha refermat el "respecte" del partit per aquest tipus de trobades.