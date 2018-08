Montserrat Puigdemont, germana de l'expresident: "Exigim l'anul·lació de la causa"

"Avui a l'estat espanyol hi ha presos polítics i exiliats polítics, i això és una monstruositat, no es pot permetre en democràcia". Aquesta ha sigut la denúncia que ha fet la germana de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Montserrat Puigdemont, en rebre el Premi Canigó, que aquest any la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) ha atorgat a l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), formada pels familiars dels presos i exiliats. Per això, Montserrat Puigdemont ha "exigit l'anul·lació de la causa".

Montserrat Puigdemont ha agraït les mostres d'afecte que han rebut durant els últims mesos i ha lamentat que, malgrat que passin els mesos, la "repressió de l'estat espanyol no s'aturi". En aquest sentit, ha demanat prioritzar el "diàleg" per resoldre el conflicte català. Mentrestant, però, la germana de l'expresident, des de Prada, ha demanat que "la remor persisteixi", perquè defensa que "no es pot callar davant el menyspreu cap a les institucions catalanes".

Entre crits de "Llibertat" dels assistents a l'acte, el vicerector de la Universitat Catalana d'Estiu, Josep Montserrat, també s'ha afegit a la denúncia feta per la germana de l'expresident. "L'estat espanyol i els seus governs passats i presents són els responsables de la violació reiterada dels drets civils i polítics, del responsable de l'ús il·legítim de la força", ha afirmat. La UCE també ha atorgat el Premi Canigó al pintor Antoni Miró.