Mor als 77 anys Antoni Subirà, exconseller d'Indústria i fundador de CDC

Aquest diumenge ha mort l'exconseller d'Indústria i un dels fundadors de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Antoni Subirà, als 77 anys, segons ha informat el PDECat de Mataró. Subirà, juntament amb Miquel Roca i Junyent, Anton Canyelles i Jordi Pujol, va ser un dels ideòlegs de CDC en la clandestinitat.

Avui ha mort qui fou HC de la Generalitat de Catalunya, el senyor Antoni Subirà i Claus. Al Cel Sia.

Un cop instaurada la democràcia, va ser diputat per CiU al Parlament durant les quatre primeres legislatures i portaveu del grup parlamentari entre el 1982 i el 1989. Aquell mateix any va ser nomenat conseller d'Indústria i Energia, càrrec que va deixar el 1996 per liderar fins al 2002 el departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Subirà va impulsar la internacionalització del sistema productiu català i nombroses infraestructures tecnològiques avançades de servei als diferents sectors.

Nascut a Mataró el 19 de febrer del 1940, Antoni Subirà i Claus es va doctorar per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa (ETSEIT) el 1962, i va obtenir el títol de màster en ciències al Massachusetts Institute of Technology de Cambridge el 1965. A partir d'aquell any també va ser professor d'administració d'empreses de l'Iese.

Subirà també va exercir com a consultor de diverses empreses i va exercir càrrecs, com el de president de l'empresa de l'Avui i membre del patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana.

Ha mort el conseller Antoni Subirà. Li devem moltes coses, especialment el paper internacional exitós de Catalunya en política de clústers. DEP — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 7 de enero de 2018

A través de Twitter, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que "li devem moltes coses, especialment el paper internacional exitós de Catalunya en política de clústers". També a través d'aquesta xarxa social, el número 4 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s'ha mostrat "colpit" per la mort del fundador de CDC, al qual ha definit com "una gran persona i un gran patriota".

Colpit per la notícia de la mort d’ @AntoniSubira qui fou conseller de la Generalitat. Una gran persona i un gran patriota. D.E.P https://t.co/plSX41XSo3 — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 7 de enero de 2018

"Tristos per la mort del conseller Antoni Subirà. Ningú com ell va saber interpretar la força de la indústria catalana, la competitivitat del nostre teixit econòmic i la necessitat que la Catalunya industrial es fes un lloc al món", ha afegit la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal.