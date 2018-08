Mor als 82 anys Rosa Maria Carrasco, filla de Carrasco i Formiguera

Rosa Maria Carrasco i Azemar ha mort als 82 anys, segons ha confirmat aquest dilluns Demòcrates de Catalunya, partit del qual en va ser fundadora el 2015. Filla de l'històric dirigent d'Unió afusellat pel règim franquisme a Burgos (1938) Manuel Carrasco i Formiguera, va ser directora general de Joventut durant l'etapa de la Generalitat provisional, sota la presidència de Josep Tarradellas, i va impulsar la creació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. El 2012 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva contribució a l'evolució i a la consolidació a Catalunya del guiatge, moviment femení d'educació en el lleure.

Demòcrates mostra el seu dolor i condol pel traspàs de l’estimada Rosa Maria Carrasco fundadora de la formació demòcrata https://t.co/wgOBQT4S55 pic.twitter.com/O9by9BS9C4 — Demòcrates🎗 (@DemocratesCAT) 6 de agosto de 2018

La petita més petita de vuit germans, va passar els primers mesos de vida a la presó de Burgos, on havia estat confinada la seva mare. "Cada dia el pare ens recorda que hem de ser gent bona, fidel a uns principis i a una veritat que no canvia… Visca la República catalana!", va dir aquest any amb motiu del 80è aniversari de l'afusellament del seu pare, en un acte al cementiri de Montjuïc. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat la seva mort en un tuit: "Ha mort Rosa Maria Carrasco. I jo la recordo així, lluitant incansablement per Catalunya. Gràcies per un llegat que perdurarà sempre, gràcies per fer-me estimar encara més i millor a Carrasco i Formiguera. Al cel sia. El meu condol a tota la família. Visca Catalunya Lliure!", ha escrit.

Ha mort Rosa Maria Carrasco. I jo la recordo així, lluitant incansablement per Catalunya. Gràcies per un llegat que perdurarà sempre, gràcies per fer-me estimar encara més i millor a Carrasco i Formiguera. Al cel sia. El meu condol a tota la família. Visca Catalunya Lliure! pic.twitter.com/IARIU78nZ3 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 6 de agosto de 2018

Vinculada a Unió, va ser molt crítica amb el lideratge de Josep Antoni Duran i Lleida i amb l'ús que el partit va fer de la figura del seu pare. "Des d'ara tenen absolutament prohibit usar el nom de Manuel Carrasco i Formiguera", va dir al congrés fundacional de Demòcrates. "Va ser la millor defensora del llegat del seu pare. Ha marxat podent haver votat la independència del seu país, la seva llibertat. Serem dignes hereus d’ella. Estem immensament agraïts per tot el que ha fet pel seu país. Tindrem un buit gran, la trobarem a faltar molt”, ha reaccionat la seva companya de partit i expresidenta del Parlament Núria de Gispert.

Llarga trajectòria al món del guiatge i l'escoltisme

Rosa Maria Carrasco va estudiar al Liceu Francès de Barcelona, on es va interessar pel moviment escolta. Va ser comissària internacional de la Germanor de Noies Guies fins el 1962, quan se'n van separar les Guies de Sant Jordi i va passar a ser-ne comissària general fins el 1977. Va ser llavors quan es van fuscionar amb els Minyons Escoltes per fundar els Minyons Escoltes i Guies de Sant Jordi. De 1971 a 1977 va ser secretària general de la Conferència Internacional Catòlica de Guiatge i de 1978 a 1987 enllaç per a Europa del Comitè Mundial de l’Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes.