Els Mossos afronten el judici a Trapero al costat del major

Dos agents dels Mossos d’Esquadra s’asseuran al banc dels acusats de l’Audiència Nacional a partir de demà. La cara més visible serà el major Josep Lluís Trapero, però també hi haurà la intendent Teresa Laplana. Els dos agents no estaran sols perquè l’actual cap de la policia catalana, el comissari Eduard Sallent, i altres comandaments seran al tribunal per donar-los “el màxim suport”, segons fonts pròximes. La cúpula del cos afrontarà el judici al costat de Trapero i Laplana. Tot i que el lideratge ha canviat en els últims dos anys, la prefectura dels Mossos -que manté una bona part dels comandaments de l’última etapa del major- no vol obrir dubtes sobre les actuacions de l’1-O i el 20-S.

I no només això, sinó que la policia encara el judici com una responsabilitat del cos malgrat que l’acusació sigui contra dos agents. La cúpula dels Mossos, que ha tingut tres caps més després de Trapero -el comissari Ferran López, el comissari Miquel Esquius i ara Sallent-, “assumeix” la resposta policial del setembre i l’octubre del 2017, apunten fonts coneixedores. Sabent “les circumstàncies en què es van produir” els operatius, la prefectura els avala i manté que van seguir “les indicacions judicials”. La Fiscalia demana 11 anys de presó per rebel·lió i organització criminal a Trapero pel dispositiu de l’1-O i el del 20-S davant la conselleria d’Economia. A Laplana li demana quatre anys de presó per sedició pel 20-S. Però, tot i que els agents acusats són dos, seran prop d’una setantena els mossos que declararan a l’Audiència.

La cúpula policial "assumeix" la resposta del cos durant l'1-O i el 20-S

Per això el judici es convertirà en l’enèsima anàlisi de les actuacions de fa gairebé dos anys i mig. No es preveu que hi hagi fissures en les declaracions que faran els membres de la cúpula de Trapero i els diversos comandaments citats. Tanmateix, en el judici del Procés al Tribunal Suprem un comissari històric dels Mossos, l’excap de la comissaria general d’informació Manel Castellví, va qualificar d’“insuficient” el dispositiu de l’1-O, una afirmació que ara pot arribar a complicar la defensa de Trapero. A part del Suprem, alguns comandaments també han hagut de donar explicacions per l’1-O en uns quants jutjats catalans que investiguen les actuacions d’aquell dia.

Malgrat que la prefectura expressa clarament el suport al major i a la intendent, la plantilla ha sigut més reservada, encara que en moments clau s’han produït posicionaments. Per exemple, quan fa poc més d’un any la Fiscalia va presentar els escrits d’acusació contra Trapero i Laplana, el sindicat de comandaments dels Mossos (SICME) va defensar les seves actuacions, com també el SAP-Fepol, un dels majoritaris entre la base. Alguns agents, com passa amb diversos comandaments, han hagut de declarar en jutjats catalans pel dispositiu de l’1-O.

La prefectura dels Mossos confia en l'absolució de Trapero i Laplana

Interferència política

Però Trapero i Laplana no seran els únics que s’asseuran al banc dels acusats. L’Audiència també jutjarà els càrrecs de designació política que en aquell moment hi havia al departament d’Interior: l’ex director general de la policia catalana Pere Soler i l’ex secretari general d’Interior Cèsar Puig. Encara que fins ara la voluntat del major i la intendent ha sigut mantenir-se al marge de l’ex direcció política, s’haurà de veure si a la sala es barreja el criteri policial amb les decisions de l’exconseller Joaquim Forn i el seu equip.

Pel que fa a la sentència, la prefectura dels Mossos confia en la plena absolució de Trapero i Laplana, segons diverses fonts. La condemna suposaria un abans i un després per al cos i la cúpula, que és conscient que tindria un impacte de fons, també en les relacions amb els cossos de seguretat de l’Estat. De fet, el processament de Trapero, sumat a la intervenció del 155, ja ha implicat una alteració per als Mossos amb els tres relleus al capdavant de la policia en menys de dos anys. Ningú s’aventura a plantejar una sentència que confirmi l’acusació contra el major i la intendent. Però el resultat del judici al Suprem no hi ajuda, perquè alineava els Mossos amb el Govern.