La Junta Electoral de Barcelona ordena que es retirin els llaços grocs de les façanes de les conselleries

La Junta Electoral de Barcelona ha requerit que es retirin els llaços i símbols de rebuig al 155 que havien col·locat els treballadors a diverses conselleries de la Generalitat. Per ara, els departaments d'Agricultura, Vicepresidència i Economia ja han retirat els símbols.

L'assemblea de treballadors de la conselleria d'Agricultura ha denunciat que agents dels Mossos d'Esquadra han acudit al departament, per ordre de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona, i han ordenat treure els llaços grocs de les finestres i la façana als treballadors. Segons un membre de l'assemblea explica a l'ARA, els agents anaven vestits de paisà i han recorregut totes les plantes de l'edifici, que es troba entre el Carrer Balmes i la Rambla de Catalunya. La majoria dels treballadors s'han oposat a retirar els símbols, entenen que tenen dret a lluir-los "igual que van fer amb el símbol de les tisores contra les retallades". Per tant, han estat els mateixos agents els que els han retirat.

Aquest és l'aspecte que tenia la façana de Gran Via de la seu central del DARP... pic.twitter.com/VIiP8IkOII — adic_DARP (@adic_DARP) 1 de diciembre de 2017

Per la seva banda, l'assemblea de treballadors del Departament de Vicepresidència ha retirat les pancartes dels balcons de la conselleria per donar compliment d'un requeriment de la Junta Electoral de Zona, que els donava fins aquest divendres a les 12:00h per retirar els llaços i les pancartes en rebuig del 155.

Comunicat @adic_VEH en el que informem que per notificació de la junta electoral hem hagut de retirar les pancartes penjades. #NoAl155 #LlibertatPresosPolítics



🎗️🎗️🎗️Guardem les pancartes per a properes activitats 🎗️🎗️🎗️ pic.twitter.com/EP47oQ4YKA — adic_VEH 🎗️ (@adic_VEH) 1 de diciembre de 2017

Per la seva banda, el secretari d'Economia, Pere Aragonès, ha denunciat que se'ls ha ordenat retirar les paraules "llibertat" i "democràcia" de la façana del departament d'Economia, i ha avisat que ha demanat l'expedient per recórrer la decisió.

La Junta Electoral ens ordena que es retirin les paraules LLIBERTAT i DEMOCRÀCIA de la façana del departament d’Economia. Hem demanat l’expedient per recòrrer la decisió perquè no entenem en què distorsiona la campanya electoral del 21D. pic.twitter.com/xnTgMMEGYJ — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 1 de diciembre de 2017

Els treballadors públics de la Generalitat fan accions de protesta contra el 155 cada setmana a diverses conselleries. Aquest divendres, e ls treballadors del Departament de Treball, Afers Socials i família han dibuixat un 155 humà al Carrer Taulat, en rebuig a la intervenció de la Generalitat per mitjà de l'aplicació d'aquest article de la Constitució. A continuació, l'han ratllat amb una gran lona negra. 'Inadm155ible!', resava la pancarta que acompanya l'acció.