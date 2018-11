Els Mossos escorcollen el CTTI per la presumpta contractació irregular de serveis d'una ex alt càrrec del Govern

Els Mossos d'Esquadra són a la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per investigar la presumpta contractació irregular de serveis informàtics per part d’una ex alt càrrec del Govern. L’Àrea de Delictes Econòmics dels Mossos indaga en el paper d’una ex alt càrrec del Govern que contractava serveis informàtics per fer pàgines web oficials en què suposadament es fraccionaven els encàrrecs per rebaixar-ne el cost i no haver de fer concurs públic, segons avança la cadena SER. Fonts del CTTI han confirmat a l'ARA l'operació policial i es limiten a informar que els agents hi han anat "per ordre judicial a buscar documentació" i que "el cas està sota secret de sumari".

El CTTI ha estat en el punt de mira de l'ofensiva judicial contra l'1-O i ha rebut una trentena d'intervencions policials, però aquest cop el cas que s'investiga no té res a veure amb el referèndum. L'últim cop que agents policials es van personar a la seu del centre a l'Hospitalet de Llobregat va ser el 12 de juny, quan la Policia Nacional investigava el cens de l’1-O. Aquell va ser el quart escorcoll que patia l'organisme des de les setmanes prèvies a la celebració del referèndum. Un escorcoll que ja s'ha convertit en habitual per als treballadors del CTTI, tenint present que era el 28è cop que s’hi personaven els cossos policials, la majoria de vegades per lliurar requeriments judicials, en una ofensiva judicial sense precedents per aturar el referèndum primer i per investigar-ne els responsables després.