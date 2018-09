Els Mossos seran a l'òrgan de coordinació antiterrorista d'aquí menys d'un mes

Més d'un any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017, en el que van morir 16 persones, el Govern i el ministeri de l'Interior han tancat definitivament l'entrada dels Mossos d'Esquadra al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), una vella reclamació del cos policial català que feia mesos que estava aturada. En la Junta de Seguretat presidida pel president Quim Torra amb el ministre Fernando Grande Marlaska, Estat i Generalitat han acordat que la incorporació es produeixi en menys d'un mes.

El cos dels Mossos d'Esquadra tindrà un representant permanent a l'organisme encarregat de la lluita i la investigació de terrorisme, que operarà des de Madrid. El conseller d'Interior, Miquel Buch i el ministre Marlaska han volgut escenificar que els dos governs treballen per l'enteniment i per desencallar qüestions pendents, a diferència del que passava amb l'executiu del PP. Buch ha assegurat que la col·laboració entre el ministeri i la Generalitat actualment "és real": "No hi ha diferències de color ni de criteri" ha assegurat en la compareixença pública posterior a la Junta, al costat del ministre. "La incorporació dels Mossos al CITCO és un pas important i determina fins a on arriba el nivell de compromís del ministeri", ha afegit Marlaska, que també ha volgut matisar que el fet que la policia catalana no estigués fins ara representada permanentment en aquest organisme "no vol dir que no hi hagués un intercanvi d'informació".

De fet, més enllà de l'entrada al CITCO, Generalitat i Estat han acordat crear d'una vegada per totes les dues comissions que han de garantir el compliment dels acords bilaterals que es prenguin en matèria de seguretat. Es tracta de la Comissió Mixta acordada el juliol de l'any passat -però que encara no s'havia posat en marxa- i del Comitè de Coordinació Policial, pactat el 2007 però que deu anys després continuava sense estar operatiu. El primer organisme es reunirà abans del 30 de novembre i és el que podria concretar com es produiria aquest enllaç directe dels Mossos amb l'Europol.

La Comissió Mixta ha de servir per fer seguiment d'aquests pactes i agilitzar la seva posada en funcionament. En formarà part el secretari general del departament d'Interior, el Director General de la Policia catalana, el comissari en cap dels Mossos i el responsable de planificació de seguretat del cos; així com la delegada del govern espanyol a Catalunya, el director del gabinet d'estudis de seguretat de l'Estat, el cap de la Policia Nacional i el de la Guàrdia Civil.

El Comitè de Coordinació Policial és una taula tècnica i d'operacions en la que es decidiran o s'acordaran qüestions pràctiques en matèria de coordinació policial. També s'ha acordat la creació d'un òrgan de coordinació en matèria de violència masclista per compartir dades i estadístiques.

El Govern demana dues promocions de Mossos més

D'altra banda, la Generalitat ha demanat al ministeri de l'Interior que comenci a treballar amb dues noves promocions de Mossos d'Esquadra per l'any que vé i el següent que suposi la incorporació de 1.500 nous agents. Aquests, sumats als nous 500 d'aquest any permetrien mantenir la plantilla del cos policial en els 18.000 agents tot i les jubilacions previstes.

De moment però no hi ha resposta del govern espanyol. La idea de la Generalitat seria incorporar 750 mossos aquest 2019 i la resta, l'any següent. "Hi ha la voluntat que hi hagi una taxa de reposició", ha assegurat a la sortida de la reunió el ministre de l'Interior, sense concretar més.