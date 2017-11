Negociació bilateral i recuperar les institucions: els punts en comú de Junts per Catalunya i ERC pel 21-D

Junts per Catalunya i ERC ja han pactat nou punts comuns per compartiran als respectius programes del 21-D, segons ha avançat aquest dimecres Nació Digital. Entre aquests punts hi ha exigir que s'alliberin els presos polítics, que es retiri el 155 i també "assolir una negociació bilateral amb l'estat espanyol i alhora amb la Unió Europea" que "faci possible l'accés de Catalunya a la plena independència i l'efectiva i pacífica articulació democràtica a la República catalana".

El fins ara diputat de la CUP Albert Botran ha confirmat que la intenció de la CUP és negociar uns punts en comú amb les altres dues candidatures independentistes, si bé ha deixat molt clar que confien que els publicats pel digital siguin un "esborrany". "El nostre punt de partida és diferent, volem arribar a consensuar-ne uns de nous", ha dit a Catalunya Ràdio, argumentant que el "no pot ser és que l'estratègia independentista es basi en demanar una negociació bilateral que sabem que no arribarà de bones a primeres".

El cupaire, que després de llegir els punts ha remarcat que en aquesta legislatura "ja havíem arribat molt més enllà", ha afegit: "Hem de decidir quina acció de construcció de la República fem encara que no hi hagi negociació bilateral". En aquest sentit, ha defensat que les accions unilaterals -no contemplades als punts acordats per Junts per Catalunya i ERC- fetes fins ara, com l'1-O mateix, són les que han acabat emplaçant tant l'Estat com la Unió Europea a posicionar-se.

Tal com va avançar l'ARA aquest dimarts, el referèndum queda exclòs dels punts en comú acordats per les llistes que encapçalen Puigdemont i Junqueras. Un d'ells es limita a parlar d'"impulsar un gran acord de país, que amb voluntat democràtica i vocació constituent, eixampli encara més per mitjà d'instruments de presa de decisió i debat participatius, l'àmplia majoria ciutadana partidària que Catalunya pugui exercir lliurement el dret a l'autodeterminació".