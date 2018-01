Neus Lloveras deixa la presidència de l'AMI

Neus Lloveras també plega. Segons ha pogut saber l'ARA, l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, abandonarà la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i aquest mateix dimecres anunciarà que no serà la candidata del PDECat a l'alcaldia de la seva ciutat l'any 2019. Dues renúncies motivades, en bona part, pel fet que Lloveras sigui una de les investigades per Pablo Llarena en la causa sobre l'1-O.

Just aquest dimecres Lloveras ha recollit també el seu despatx al Parlament. La presidenta de l'AMI anava a la llista de Junts per Catalunya, però va quedar fora de la cambra catalana; tanmateix podria acabar entrant-hi si hi ha renuncies d'alguns dels diputats per Barcelona que sí que han sortit i que podrien deixar l'acta de diputat per entrar al Govern.

Com Mas -que també va plegar ahir-, Lloveras havia rebut ahir la notificació del Tribunal Suprem segons la qual era una de les persones investigades per Pablo Llarena en la causa per la qual el jutge manté Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la presó.

Amb la renúncia de Lloveras, l'AMI haurà de buscar ara un nou president. Es dona la circumstància que les dues entitats municipalistes -l'AMI i l'ACM- es troben ara en ple procés de relleu de lideratges, després que Miquel Buch també renunciés al seu càrrec.