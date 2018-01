Neus Munté, Meritxell Ruiz i Jordi Jané declaren com a testimonis al Suprem

Els exconsellers del Govern Neus Munté, Meritxell Ruiz i Jordi Jané declaren aquest dimarts com a testimonis en la causa per rebel·lió que Pablo Llarena instrueix al Tribunal Suprem i que compta amb una llista de gairebé 30 investigats. El primer a fer-ho ha sigut Jané, que ha declarat durant una hora. Després ha estat el torn de Munté, que s'ha explicat durant 45 minuts i Ruiz, que només hi ha estat uns 10 minuts. Els exconsellers de Presidència, Educació i Interior, que van deixar el càrrec a finals de juliol, a dos mesos del referèndum, són les primeres persones que s'explicaran davant el magistrat i que no estan investigats en la causa.

Jané ha sigut el primer a arribar, ho ha fet abans de les 09.00 h. Després han anat arribat els diferents advocats de les diferents parts, com Andreu Van den Eynde, d'Oriol Junqueras; o Francesc Homs, que coordina les defenses dels membres del PDECat. També Marina Roig, lletrada de Jordi Cuixart, i els advocats de l'acusació popular, representada pel partit d'extrema dreta Vox. Pocs minuts abans de les 11.00 h ha arribat Munté i més tard Ruiz. A la sortida, ni Jané ni Munté han volgut fer declaracions als mitjans i han marxat ràpidament en taxi.

Llarena busca que els exmembres del Govern aportin més informació sobre els plans de l'executiu per a la independència. Cap dels tres testimonis manté responsabilitats públiques, després de la seva baixa del Govern. Només Munté continua com a vicepresidenta del PDECat, partit que té com a investigats l'expresident, Artur Mas, i la coordinadora general, Marta Pascal.

Dimecres serà el torn de Jordi Baiget i l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Albert Batlle, i dijous el del coronel de la Guàrdia Civil responsable de l'operatiu de les forces de seguretat de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos.