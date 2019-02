Ningú volia el xoc de trens

L’exposició del lehendakari Urkullu va ser extremadament pedagògica sobre com van anar els fets d’octubre. Rajoy era renuent a aplicar el 155 perquè no s’havia fet mai i no sabia quines conseqüències tindria. I Puigdemont no volia fer una DUI que només podia ser simbòlica i buscava la manera d’evitar la suspensió de l’autonomia. Cap d’ells volia el xoc de trens, però ningú va frenar perquè van tenir vertigen i pressions dels seus. El més curiós és que, un any després, tots dos pensen que es van equivocar... però per massa tous. Rajoy probablement creu, veient que no va ser cap cataclisme, que hauria estat millor aplicar el 155 abans. I Puigdemont diu que el seu error va ser suspendre la DUI el 10 d’octubre. Segurament Urkullu considera que no han après res.