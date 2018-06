"No en el meu nom": Madaula i Costa critiquen que el PDECat assumeixi la marca JxCat de cara a les municipals

La voluntat del PDECat de concórrer a les eleccions sota el paraigua de JxCat ha generat queixes a la coalició independentista al Parlament. La diputada Aurora Madaula i el també diputat i vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, han expressat a Twitter el seu malestar per la decisió que el partit que lidera Marta Pascal va prendre aquesta setmana

Ei, @Pdemocratacat , NO en el meu nom. Sóc diputada de @JuntsXCat i no em representa ni la vostra manera de fer ni el vostre projecte. @JuntsXCat va néixer com un projecte transversal d país i no de partit. El nom no fa la cosa. I ho sabeu. https://t.co/QzZAUJwyrb — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya🎗 (@Aurora_Madaula) 16 de junio de 2018

"Ei, PDECat, no en el meu nom", ha escrit Madaula, que ha volgut deixar clar que no se sent representada ni per la "manera de fer" ni pel projecte del Partit Demòcrata. "JxCat va néixer com un projecte transversal de país i no de partit. El nom no fa la cosa. I ho sabeu", ha afegit. Més subtil ha estat el missatge de Costa: "No és el mateix ser JxCat que dir-se JxCat", ha apuntat també en un tuit.