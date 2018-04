"No som Òmnium": adversaris de Domènech li retreuen que doni suport a una entitat "classista" en nom de Podem

Tensió a l'últim debat de primàries de Podem Catalunya abans que comencin aquest dijous les votacions dels inscrits. Les candidatures 'Contigo Si Se Puede', encapçalada per Merche Gil, i 'A les places podem', que lidera la senadora Célia Cánovas, han abandonat el debat després d'anunciar davant els assistents el seu malestar per la suposada manca de neutralitat del Comitè Electoral i la gestora en el procediment. Els membres de la candidatura de Cánovas han abandonat la sala de la Nau Bostik de Barcelona al crit "caminarem i a les places ens trobareu" i mostrant uns cartells en els quals apareix Xavier Domènech en una manifestació de suport a Òmnium. "No som Òmnium Cultural", han exhibit en un altre cartell.

Consultats per l'ARA, membres de la llista han explicat que consideren que l'entitat que presideix Jordi Cuixart és "classista" i que "això no representa Podem". "Defensen un catalanisme exclusivista, són 'antixarnegos'", han criticat. Al seu entendre, Òmnium ha "utilitzat la cultura per quedar-se totes les subvencions de la Generalitat dels últims 20 i 30 anys". Ja en el debat, Ana Lupe, d''Entre totes Podem' també ha recriminat que es defensi Òmnium. "No som independentistes", ha deixat clar.

Merche Gil i Alfonso Moreno, de 'Contigo Si Se Puede', han llegit un manifest en què denunciaven les suposades incompatibilitats de Domènech però també d'altres membres de diferents candidatures. "Per què no dimiteixes de l'executiva dels comuns?", subratlla el comunicat, en relació a Domènech. De la seva banda, Noelia Bail, que es presenta amb el nom 'Som Podem Catalunya' també ha interpel·lat el cap de files de Catalunya en Comú: "Com sabrem quan és el Xavi de Podem i el Xavi dels comuns?".

La resta d'aspirants han optat per exposar les seves propostes i fugir de la polèmica que ha marcat la campanya. Domènech ha defensat que el seus orígens es troben en el 15M i del crit "no som mercaderia en mans de polítics i banquers". "Vinc de ser el candidat d'En Comú Podem que va guanyar les eleccions generals a Catalunya i vaig viure el moment espectacular en què la gent dels cercles va dir 'si se puede'.