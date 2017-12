"No faré el que fas tu de criminalitzar més de la meitat dels catalans": el cara a cara d'Arrimadas i Rovira

La candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, i la número dos d'ERC, Marta Rovira, han protagonitzat el primer cara a cara electoral, al programa 'Salvados', de la Sexta. Un agre enfrontament en què dues de les protagonistes de la campanya que comença aquest dilluns han mostrat pocs punts en comú. Aquestes són els assumptes més destacats que s'han tractat en el debat.

Acusacions sobre feixisme

Marta Rovira

"Aquest últim mes hem après una lliçó dura, hem descobert que l'Estat i també el suport de Cs i el PSOE estan disposats al que faci falta. Tenen el concepte que la unitat de la nació espanyola està per sobre de tot. Arrimadas ha anat a manifestacions en què hi ha grups d'extrema dreta que són feixistes".

Inés Arrimadas

"Estàs insultant a un milió de persones que se senten catalans, espanyols i europeus. Voler vincular una manifestació al feixisme et retrata a tu mateixa perquè significa que no coneixes Catalunya. No faré el que fas tu de criminalitzar més de la meitat de la població".

Nacionalisme

Inés Arrimadas

"Jo no sóc nacionalista. El nacionalisme el que fa és posar fronteres. És el contrari d'Europa".

Marta Rovira

"La unitat de la nació espanyola per sobre de tot, fins i tot de discrepar la mateixa Constitució. Per mi això és nacionalisme espanyol".

Procés independentista

Marta Rovira

"Vivim en una República catalana proclamada però no implementada".

Inés Arrimadas

"Us heu passat anys fent lleis només perquè acabessin suspeses pel Tribunal Constitucional i poder fer el discurs victimista. No hi ha hagut ningú que us hagi prohibit o impedit arribar a acords amb les energètiques per acabar amb la pobresa energètica".

"Els únics que necessiten el Procés per sobreviure és ERC".

Escola

Marta Rovira

"Tota la comunitat educativa catalana sap que no s'educa en l'odi. No podem afegir tensió a les escoles".

Inés Arrimadas

"L'escola s'utilitza com a instrument polític. Tenim molts professors que són votants de Ciutadans. A cada col·legi se sap quin pare és independentista i qui no. És una situació insostenible i angoixant. Cal treure la ideologia de les aules".

Les paraules de Rovira

Inés Arrimadas

"Dir que ens matarien pel carrer és immoral. Això surt de la discrepància política, és immoral. És perquè ho pensis i ho reflexionis bé i demanis perdó per una vegada a la vida".

1 d'octubre

Inés Arrimadas

"És un fracàs de la gestió del govern espanyol".

"La situació dels policies a Catalunya, que se'ls ha expulsat d'hotels, se'ls ha impedit entrar en gimnassos i restaurants, és intolerable".

Marta Rovira

"Vostès han demanat condecorar-los".

Post 21-D

Marta Rovira

"Si el 21-D el bloc no independentista guanya en escons i vots es planteja dimitir? És una possibilitat, sí".

Inés Arrimadas

"Si el 21-D guanya l'independentisme en escons i vots, es plantegen un referèndum pactat? No".

"M'agradaria que Podem s'abstingués per permetre un govern alternatiu que no allargui el procés".

"Jo no desitjo a ningú que estigui a la presó, però tampoc vull carnets d'immunitat. Si me'ls trobo els saludaré. Des del terreny personal no tinc res en contra dels consellers".