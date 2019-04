No és cert que votar els tres caps de llista independentistes doni més poder al Senat, com diu un missatge de WhatsApp

L'enèsima mentida de campanya arriba per via telemàtica. Tot i que no se'n sap l'origen, fa dies que circula a través de WhatsApp un missatge dirigit als electors independentistes i que els dóna instruccions sobre com han de votar al Senat. El text recomana seleccionar el primer candidat de cada llista independentista (fins a un total de tres), per, diuen, "aprofitar millor els vots". Però aquesta "estratègia", és errònia.





"Quan voteu diumenge al Senat, no voteu els tres del mateix partit perquè el segon i el tercer no entraran. Hem de marcar (els 'indepes'): Junts per Catalunya (Puig), ERC (Romeva) i Front Republicà (Font). És el més estratègic! Només entraran els primers i així aprofitarem millor els tres vots!".



La cambra territorial és la que genera més confusió entre els electors, ja que en la papereta del Senat —la de color sèpia — cal marcar els fins a tres candidats o candidates de manera manual abans d'efectuar el vot. En el cas del Congrés, en canvi, és suficient amb seleccionar la butlleta del partit al qual es vol donar suport, dipositar-la dins del sobre i introduir-la dins l'urna.



Des de Catalunya, se seleccionen 16 senadors per a cada legislatura, quatre per cada província (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona). Però, com explica a l'ARA la professora de Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i experta en política comparada i comportament polític, Ana Sofía Cardenal, "el Senat és la cambra que més amplifica les majories".



El funcionament del Senat



"Les formacions només presenten tres candidats al Senat, perquè l'opció de guanyar els quatre escons no és gaire viable", explica Ignacio Lago, professor de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra i expert en sistemes electorals. En aquesta línia, Lago explica que si es presentessin quatre senadors per partit, "caldria dir als electors que distribuïssin el vot de manera homogènia" per aconseguir la màxima representació. Una estratègia complicada de coordinar als ulls del politòleg.



Així doncs, segons Lago, l'objectiu hauria de ser sumar esforços en única llista per aconseguir la màxima representació. Per clarificar el sistema d'elecció, Lago posa d'exemple el cas de la circumscripció de Lleida: "Si el partit X obté el 30% dels vots a Lleida —i és el més votat—, obtindrà tres senadors i, per tant, el 75% de la representació de la circumscripció al Senat. En canvi, al Congrés, amb el mateix percentatge de vot, la formació obtindria com a màxim 2 escons. És a dir, el 50% dels diputats que s'envien a Madrid des de la circumscripció".



Per aquest motiu, ambdós politòlegs coincideixen en el diagnòstic: el missatge que circula per xarxes no té ni cap ni peus. "Els partits independentistes, en ser llistes territorials, tenen poques opcions d'obtenir una bona representació al Senat. Si es dispersa el vot, el resultat encara serà pitjor", reflexiona Cardenal, que afegeix: "les seves possibilitats se centren a sumar esforços en un únic partit". Una percepció que també comparteix Lago i que, a més, sentencia: "El millor pel Senat hauria estat una candidatura única sobiranista. Així haurien pogut esgarrapar algun escó més".



La desinformació a través de xarxes



"El perill d'aquests missatges és que la gent pot adoptar un comportament electoral d'acord amb el contingut i provocar el contrari del que esperaven", explica el politòleg. El doctor en Comunicació i membre del Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia de la UPF, Salvador Percastre, també alerta de la gravetat dels efectes de la desinformació a través de les xarxes socials. "Generen percepcions distorsionades dels fets i difonen informació tergiversada, incompleta o parcial i que pot incidir directament en l'opinió pública", adverteix.



Segons Percastre, els usuaris "comuns" consumeixen majoritàriament aquella informació ideològica que els "proporcionen els perfils als quals segueixen", siguin mediàtics o polítics i això, diu, "dificulta la pluralitat de la informació". "Els efectes que aquest consum d'informació pot tenir en l'elector encara són difícils de mesurar", reconeix a aquest diari.



El cas concret de WhatsApp, però, és encara més greu. D'acord amb el doctor en Comunicació, les plataformes d'accés restringit com WhatsApp, és a dir, aquelles que "no permeten interaccions massives o obertes d'informació", tenen dos elements particulars que les fa el "caldo de cultiu" idoni per a provocar desinformació: l'emissor és confiable i no existeix un tercer que pugui qüestionar o desmentir el missatge.



Sigui com sigui, Percastre argumenta que hi ha diferències en l'emissió de Fake News, i matisa: d'una banda, existeix la "desinformació per error", és a dir, aquella ocasionada per la recepció d'informació de mala qualitat i, de l'altra, la "desinformació intencionada", aquella impulsada per generar confusió o tergiversar la realitat.