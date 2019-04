La premi Nobel de la pau Jody Williams assegura que s'han vulnerat els drets dels presos polítics

La premi Nobel de la pau Jody Williams han assegurat avui que s'estan vulnerant els drets del presos polítics empresonats després de l'1-O. "Si no defensem els drets dels presos polítics, qui ens defensarà quan vinguin a per nosaltres?", s'ha preguntat l'activista, que ha emmarcat el judici contra el Procés en el context de l'auge de la repressió i l'extrema dreta. Williams ha remarcat que el procés judicial contra els líders independentistes és, segons el seu punt de vista, "un judici polític que no busca la justícia".

Williams ha fet aquestes declaracions en el context d'una trobada amb el president del Parlament Roger Torrent, que ha recordat que "la millor manera de defensar els drets fonamentals és exercint-los" En aquest sentit, ha assegurat els catalans no deixaran de sortir al carrer i que no renunciaran a decidir sobre el seu futur.

Torrent ha repetit que la solució al conflicte polític "passa necessàriament pel diàleg i la negociació". "Ha de permetre canalitzar el legítim anhel del 80% de la societat catalana, que inclou tant persones independentistes com no independentistes".

El president del Parlament ha agraït el compromís de Williams en la defensa dels drets presos polítics. "La seva ascendència trenca barreres i murs de silenci i desacredita els relats ficticis amb el que alguns justifiquen que avui, en ple segle XXI, hi hagi presos polítics i exiliats", ha remarcat.

Posteriorment, Williams ha participat en la comissió d'estudi sobre els Drets Civils i Polítics, en la qual ha instat els diputats independentistes a buscar suports més enllà de "grups oprimits". Williams, que va rebre el Nobel de la Pau el 1997 pel seu treball en favor de prohibir les mines antipersones, ha afirmat que si l'estat espanyol creu que el que fa és insultar, continuarà insultant i farà el que "estigui a les seves mans" per ajudar a entendre què passa a Catalunya i a l'estat espanyol. "Si algú viola els drets humans, està violant el meus drets humans. I no em puc quedar de braços plegats, perquè després aniran a per mi", ha argumentat.I en aquest context, ha animat els diputats presents a la comissió a buscar aliats en àmbits governamentals i ha considerat que seria un "gran avantatge" i "útil" de cara a una negociació. Es tracta, segons la Nobel de la Pau, de trobar representants de governs que defensin els drets humans a Espanya o, com a mínim, partits polítics d'altres països del món. És l'estratègia que, segons ha explicat, va seguir ella en el seu projecte contra les mines antipersones.

Williams ha considerat que el comitè de drets humans de les Nacions Unides és una "eina útil" però ha afegit que és un "frau" i que té "moltes contradiccions". A més, ha assenyalat que Espanya n'és membre i, per tant, té dret a veto. També ha mostrat desconfiances amb les Nacions Unides com a institució, encara que considera que seria bo que s'aconseguís una resolució sobre el cas català. Així doncs, ha animat els diputats catalans a buscar altres camins per buscar suports. Per a Williams, un dels "errors més significatius" de l'estat espanyol és haver interferit al dret a l'autodeterminació i ha afegit que el judici és una "amenaça als drets humans d'aquí i de la resta del món".