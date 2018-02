Només el 19% dels catalans aposta per seguir amb al via unilateral cap a la independència

La declaració d'independència del 27 d'octubre va ser la culminació de la via unilateral, que el Govern va engegar amb el referèndum de l'1-O, un cop constatat que a la Moncloa no hi havia ningú amb qui seure a negociar. L'aplicació del 155 i el procés judicial contra els membres de la Mesa i del consell executiu en van ser la immediata reacció de l'Estat. Quatre mesos després, la situació continua bloquejada i la majoria de la ciutadania rebutja continuar per la via unilateral. Només el 19% de la gent considera que s'ha de seguir per aquest camí, segons l'enquesta que aquest divendres ha fet pública el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

L'opció preferida pels catalans és buscar un acord bilateral amb el govern espanyol (35,9%), precisament l'aposta que van fer JxCat i ERC en les eleccions del 21 de desembre. Malgrat això, els tira i arronses en la negociació entre aquests dos partits fa difícil de predir quin serà el full de ruta a seguir en els propers mesos i anys.

Un 20,8% dels enquestats considera que s'hauria d'abandonar el Procés i participar en la comissió de reforma de la constitució i de reforma del sistema de finançament al Congrés, un 11,7% creu que s'hauria de continuar amb l'estat de les autonomies com fins ara i un 2,2% preferiria que es recentralitzessin competències. El 10,6% restant no sap o no contesta.