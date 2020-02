Més de la meitat de l'executiva de Podem demana rellevar Noelia Bail al capdavant del partit a Catalunya

Nou cisma a Podem Catalunya. Un grup de 21 membres del consell ciutadà –de les 31 persones que formen part de l'executiva de la formació– han demanat convocar una assemblea ciutadana per renovar els òrgans del partit a Catalunya, inclosa la secretària general, Noelia Bail. La petició l'han fet arribar als òrgans estatals de la formació lila, segons ha avançat Europa Press i ha confirmat l'ARA, que han de decidir si accepta la demanda o no. Si l'accepta, el partit obrirà el procés per renovar el consell ciutadà i elegir un altre secretari general. Tot plegat, a través d'una assemblea ciutadana que s'hauria de fer cap al mes de maig.

Segons fonts consultades, Bail ja tenia previst adherir-se al procés de renovació dels òrgans del partit que tenen previstes unes quantes comunitats autònomes i ho havia sol·licitat, de fet, després de les últimes eleccions municipals. En aquests comicis, precisament, Podem va patir una forta davallada. Però ara la petició ha arribat formalment de membres del consell ciutadà que són crítics amb la gestió de Bail al capdavant de la formació. Amb l'obertura d'aquest procés intern, un equip tècnic hauria de pilotar el partit fins que no s'elegeixi un nou consell ciutadà.

L'actual secretària general va agafar les regnes del partit fa un any i mig, després de la dimissió de Xavier Domènech al capdavant de Podem Catalunya, però també de la coordinació de Catalunya en Comú i del grup parlamentari. Noelia Bail es va imposar a Jaume Durall –el candidat oficialista– per 19 vots de diferència. La dirigent lila ja va formar part de la direcció que va encapçalar Albano Dante Fachin i va presentar la seva candidatura davant de la de Xavier Domènech, quan es va presentar per dirigir Podem a Catalunya.

De fet, Bail va ser una de les veus més bel·ligerants contra l'excoordinador dels comuns perquè el va acusar de no respectar les normes internes del partit i d'acumular càrrecs a Catalunya en Comú i Podem. Ara bé, després de prendre possessió del càrrec va assegurar que compartia la major part del programa polític de Domènech. Malgrat tot, Noelia Bail ha estat comandant un partit on la majoria de membres de la seva executiva s'havien presentat amb la candidatura de Domènech. De fet, aquestes veus crítiques defensen el procés de renovació pel fet que Bail dirigeix un partit sense que s'hagi renovat l'estratègia política i, en aquest sentit, recorden que continua vigent el document polític aprovat per Domènech.

De rerefons hi torna a haver el debat sobre l'encaix entre Podem i Catalunya en Comú. Precisament, les relacions entre la direcció de les dues formacions no passen el millor moment. Mentre l'actual secretària general ha volgut desmarcar Podem de Catalunya en Comú i reforçar la seva autonomia, hi ha altres membres de la direcció que defensen una relació més estreta entre els dos espais. De fet, són els mateixos que han fet arribar la petició als òrgans estatals.