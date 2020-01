El Parlament aprova apujar el sou dels diputats amb el vot de JxCat i Cs i l'abstenció d'ERC i el PSC

La mesa ampliada del Parlament ha aprovat aquest dimarts el pressupost de la cambra del 2020, que preveu una pujada de sou dels diputats de l'1,75%. Els comptes han prosperat amb el vot de JxCat, Cs i el PP, mentre que ERC, el PSC i la CUP s'han abstingut i els comuns hi han votat en contra. Les alarmes s'han disparat al veure's que els dos socis del Govern i de la majoria independentista, ERC i JxCat, votaven en sentits diferents, cosa que ha acabat generant un nou xoc entre ells.

Fonts dels republicans asseguren que els comptes de la cambra no inclouen partides necessàries que havien sol·licitat i, en canvi, sí que en preveuen d'altres que consideren sobreres. Per contra, fonts de JxCat repliquen que els comptes són "continuistes" i una qüestió "tècnica" que impulsa l'"Oïdoria de Comptes" de la cambra, l'òrgan tècnic que porta les finances, i neguen que hi hagi un pacte amb Cs per excloure els republicans. Per a ERC, el pacte és evident.

Per què el president del Parlament, Roger Torrent, no ha votat uns comptes que impulsa la cambra que dirigeix? L'argument de fonts de Presidència és que els pressupostos els lidera el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, de JxCat, i que no en comparteixen el contingut.

Les partides de la discòrdia

A part de rebutjar l'augment de sou dels diputats, ERC hi troba a faltar una partida per a l'acte de la francofonia que té previst acollir aquest any el Parlament –amb presència de representants de diversos Parlaments del món– i una altra per fer "difusió" del 40è aniversari de la cambra. També censura que els números aprovats inclouen la "dotació de dues places d'assessor" per al líder de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa.

Com ja és habitual en les crisis dels dos socis, JxCat nega la major. Assegura que l'acte de la francofonia s'organitzarà amb diners inclosos en una altra partida i afegeix que els treballadors eventuals de Carrizosa no són nous sinó que li corresponen per "dret" des que es va regular per la figura del cap de l'oposició. També exposen que Torrent volia apujar la partida per celebrar el 40è aniversari de 300.000 euros a 600.000, un extrem que fonts de la presidència del Parlament neguen rotundament. Sobre l'augment retributiu dels diputats, JxCat exposa que és del 1,75%, inferior al 2% de l'augment que tindran els funcionaris que treballen a la institució. Per justificar aquesta pujada, JxCat assegura que els diputats segueixen amb un sou inferior al del 2010, quan, en plena crisi, van decidir retallar-los. Els pressupostos, que encara no s'ha fet públics partida a partida, superaran els 60 milions d'euros.

Així, per a ERC estem davant d'un nou episodi en què JxCat trenca el consens independentista per alinear-se amb Ciutadans, mentre que per a JxCat és una maniobra dels republicans perquè apareguin situats al costat de Ciutadans. Sigui com sigui, JxCat i Cs han votat junts i els comptes de la cambra han provocat la primera topada de l'any entre els dos socis.