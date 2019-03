Nuet deixa l'acta de diputat dels comuns per sumar-se a la candidatura d'ERC i evitar que el "censurin"

Joan Josep Nuet deixarà aquest proper dimarts l'acta de diputat al Parlament, un cop s'ha incorporat com a número 4 a la candidatura d'ERC de cara a les properes eleccions generals. El fins ara diputat dels comuns ja va ser expulsat del grup parlamentari la setmana passada i va ser suspès de militància pel seu partit. Ara, deixarà totes les seves responsabilitats als comuns i, amb Sobiranistes, s'integrarà en primera persona a la coalició amb els republicans.

Tot i les crítiques que li han arribat des dels comuns, Nuet ha assegurat que la seva decisió no és "personal", sinó fruit d'una reflexió "col·lectiva", per evitar que el "censurin". L'encara coordinador general d'EUiA, ha comparegut a la seu d'Esquerra al costat de diversos integrants de la candidatura d'ERC a les generals com Gabriel Rufián i Carolina Telechea, números 2 i 3 al Congrés per Barcelona, i Mirella Cortés, que és la suplent de Raül Romeva al Senat. El president del partit, Oriol Junqueras, encapçala les llistes del 28-A.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha celebrat l'acord de coalició amb Sobiranistes i ha evitat respondre els comuns, que acusaven els republicans de negociar amb "trànsfugues". És la primera vegada que ERC incorpora a les llistes un diputat en actiu d'una altra formació política. Fins ara, com ha recordat Vilalta, havia obert les llistes a exmilitants d'altres formacions, especialment socialistes. "Volem seguir sent la porta d'entrada dels nous independentistes", ha explicat.

"ERC no acceptarà cap xantatge"

De la seva banda, Gabriel Rufián serà el relleu natural de Junqueras, tenint en compte que el cap de llista seguirà empresonat durant la campanya -malgrat que es torni a demanar la seva llibertat- i que el judici contra ell i els dirigents del Procés no s'aturarà. "Nosaltres avisem el PSOE que ERC no acceptarà cap mena de xantatge", ha advertit aquest dimarts.

Rufián ha insistit en responsabilitzar els socialistes de la possibilitat que el tripartit de dretes pugui governar Espanya en haver avançat eleccions, però també ha recordat que en l'última legislatura s'ha demostrat que ERC té la capacitat "de posar i treure" governs a l'Estat. "La pregunta és quin PSOE i quin Pedro Sánchez ens trobarem? El que anava amb la jaqueta de cuir passejant-se per Espanya per tornar a ser secretari general? O el que anava amb corbata vetant la compareixença de Rajoy al Congrés?", ha preguntat.