Nuet: "La fiscalia volia criminalitzar-nos: que no sigui independentista ha ajudat a que jo estigui lliure"

El membre de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet ha assegurat que la pressió cap a les idees polítiques dels diputats que van declarar ahir al Suprem va ser "enorme". "La voluntat de la fiscalia era criminalitzar-nos", ha apuntat, deixant clar que no ser independentista "ha ajudat a que estigui lliure". En unes entrevistes a TV3 i a Rac1, Nuet ha explicat la seva experiència ahir davant del jutge Pablo Llarena.

Segons Nuet, el magistrat va tenir una "actuació impoluta" i una "amabilitat absoluta", i es va desmarcar de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que va decretar presó incondicional per a vuit consellers i per a Sànchez i Cuixart . "Només començar ja va dir: "Esto no es la Audiencia Nacional y lo que ha pasado allí no tiene porqué pasar aquí"", ha revelat Nuet. Segons el diputat, "estava claríssim que el Suprem volia fer de Suprem. Ell és l'estat en el sentit profund de la paraula". "L'Audiència Nacional és un bolet en el sistema judicial espanyol", ha argumentat.

De fet, el diputat de Catalunya Sí que es Pot considera que "no hi ha cap dubte" que Llarena vol que el cas "vagi cap a ell". "Ha ensenyat un camí per desescalar judicialment el què està passant", ha dit, i ha afegit que creu que "hi ha voluntat de posar el Govern empresonat en llibertat". "El jutge del Suprem ha marcat un camí, l'assenyat", ha dit en comparació amb la decisió de la jutge de l'Audiència Carmen Lamela. Segons ell, la llibertat condicional dels membres de la Mesa és un "fil d'esperança" i un "missatge de futur" per als consellers empresonats i els que estan a Brussel·les.

Però per això, Nuet considera que cal "adaptar les estratègies judicials" a aquest nou camí, tal com van fer ahir els membres de la Mesa, que van assegurar que acaten l’aplicació de l’article 155 i van rebaixar la declaració d’independència al terreny “polític”. El membre de la Mesa del Parlament considera que afirmat això no és ser un botifler, sinó "tenir sentit comú". "Negar-ho seria viure a Matrix", ha dit.

En aquest sentit, ha criticat que una part de l'independentisme acusi de "traïdors" als membres de la Mesa que van dir que la DUI era un "fet formal" que no es va fer efectiu. "Els companys de la mesa no van trair res. La seva dignitat va ser absoluta. No s'han agenollat ni han traït els seus ideals. Van fer un esforç de sentit comú, de dir coses que la gent no diu perquè no queda bé. No dir això seria enganyar la gent", ha explicat.

Amb tot, Nuet ha atribuït la decisió d'empresonar unes hores Forcadell a la recerca d'un "símbol". "La Carme a la presó és la simbologia que hem tancat el procés a la presó", ha assegurat.