Catalunya es desplaça: Òmnium guanya el Barça

Que Catalunya viu un moment històric no ho pot dubtar ningú. Però el terratrèmol social i polític és tan gran que fins i tot els referents històrics i emocionals del país s’estan desplaçant. Aquest 2019 Òmnium Cultural ha superat el Barça en nombre de socis a Catalunya. La pilota ja no és el més important.

Actualment l’entitat que presideix Jordi Cuixart des de Soto del Real supera els 140.190 socis, un 3% dels quals són de fora de Catalunya. El Barça en té més de 142.000, segons les últimes dades facilitades pel club, però d’aquests, més de 10.000 provenen de fora de Catalunya. Òmnium, per tant, s’ha convertit en poc temps en el màxim exponent del sentiment de pertinença tan arrelat a Catalunya.

Fa tot just una dècada Òmnium no arribava als 20.000 socis. En canvi, el club blaugrana en tenia llavors més de 143.000 arreu del territori català, 163.000 si es comptava tot el món. Així doncs, mentre el Barça ha vist com la massa social ha anat lleugerament a la baixa, Òmnium ha crescut a un ritme vertiginós. Sobretot des que la justícia va posar l’entitat en el punt de mira i el seu president va entrar a la presó ara fa 497 dies.

Avui, legitimat per desenes de milers de persones que s’han adherit a l’entitat mentre ell estava privat de llibertat, Cuixart declararà al Suprem per defensar-se d’una acusació que li demana 17 anys de condemna. Serà el penúltim pres polític a asseure’s davant del tribunal que presideix Manuel Marchena, just abans que ho faci l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

El testimoni de Jordi Sànchez dijous, responent a les preguntes de la Fiscalia sobre els fets del 20 de setembre davant la conselleria d’Economia, serviran de precedent per veure quin serà l’escenari al qual s’haurà d’enfrontar Cuixart. Com Sànchez, rebatrà el ministeri fiscal intentant demostrar que les “incendiàries convocatòries” que va fer -segons el relat de l’acusació- per mobilitzar l’independentisme són falses. Allà on la Fiscalia hi veu violència, Cuixart hi veu determinació i pacifisme.

“La lluita per la llibertat és la més bonica de les lluites compartides”, va ressaltar ahir l’entitat en un acte de suport a Cuixart amb 30 representants més de la societat civil catalana. I és que Òmnium representa la transversalitat del moviment independentista. La dimensió del Procés s’entén a través del seu rapidíssim creixement. El gener del 2017 tenia 63.000 socis, una xifra que va augmentar fins als 95.000 en un any, sobretot arran de l’entrada a la presó del seu president, i que va provocar que en pocs dies més de 15.000 persones s’hi adherissin. Un elevat ritme d’altes que s’ha mantingut, i fins i tot incrementat, el 2018.

Garant de la cultura catalana des de fa 58 anys, Òmnium ha sigut un dels grans motors del Procés aquests últims anys. Per això des de l’entitat defensen que al Suprem no és jutja només Cuixart, sinó que es jutja, amb el permís del Club Super3 i malgrat els esforços de Josep Lluís Núñez, el club amb més socis a Catalunya.