Òmnium reclama figures internacionals com Noam Chomsky i Saskia Sassen al judici de l'1-O

Òmnium Cultural reclama la compareixença en qualitat de testimonis al judici de l'1-O diverses personalitats d'àmbit internacional i vinculades a la defensa dels Drets Humans com el filòsof nord-americà Noam Chomsky o la sociòloga holandesa Saskia Sassen. Tots dos són signants del manifest 'Let catalans vote' i formen part d'una llarga llista de figures que l'entitat cultural vol portar davant el tribunal per demostrar que les mobilitzacions relacionades amb el Procés tenen a veure amb la defensa dels drets i les llibertats. Així, volen citar altres persones com el sociòleg Richard Sennett, l'historiador Paul Preston, el premi Nobel de la Pau del 2015 Ahmed Galai i la també premi Nobel de la Pau el 1997 Jody Williams, impulsora d'una carta firmada per quatre premis Nobel on es denuncia la brutalitat policial de l'1 d'octubre.

També destaquen altres personalitats que s'han significat a favor dels líders sobiranistes represaliats per la justícia espanyola, com el vicepresident de l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa, Roger Gale, el comissari dels Drets Humans del Consell d'Europa Nils Muizenieks, el relator especial de les Nacions Unides sobre la situació dels defensors dels Drets Humans Michel Forst i el relator especial de l'ONU sobre la promoció de del dret a la llibertat d'expressió i opinió David Kaye, entre d'altres.

En l'àmbit català, la defensa de Jordi Cuixart també demana la compareixença del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, així com votants del referèndum de l'1-O que van estar presents en col·legis electorals on es va produir violència policial. Entre ells, el regidor de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona. A més, altres persones relacionades amb el sobiranisme i les entitats que hi donen suport com representants d'En Peu de Pau -Marina Garcés, Ruben Wagensberg i Jordi Armadans-, i activistes com l'exdiputat de la CUP David Fernàndez. També sol·liciten com a testimoni l'advocat i tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias o l'expresident del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena.

El 20-S a Economia

Bona part dels testimonis que reclama Òmnium estan relacionats amb els fets davant la conselleria d'Economia del 20 de setembre de 2017. En aquest sentit, reclamen la compareixença del major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana, encausats a l'Audiència Nacional, i sergents i inspectors dels Mossos d'Esquadra. També voluntaris de l'ANC que van ajudar a mantenir el cordó a les portes de l'edifici per evitar que la gent pogués acostar-se a la porta de la del departament.